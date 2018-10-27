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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | زيادة ساعة وغضب المغاربة

زيادة ساعة وغضب المغاربة

السبت 27 أكتوبر 2018 - 16:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - ameur السبت 27 أكتوبر 2018 - 16:57
هل هذه الحكومة جائت خصيصا لتعاكس ما يطلبه الشعب الذي بفضله هم يحكموننا
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2 - مروان السبت 27 أكتوبر 2018 - 17:00
المشكل عندنا هو ان صوت المواطن لا يأخذه أحد بعين الاعتبار، أصرخ وتشكى ولكن لمن تنادي.
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11
3 - مهاجر السبت 27 أكتوبر 2018 - 17:00
اوروبا ستعود إلى التوقيت الشتوي غذا و بتثبيت التوقيت الصيفي بالمغرب فانه لن يكون هناك فرق التوقيت بين المغرب و أوروبا (خصوصا فرنسا). هل عرفتم سبب اتخاذ هذا الإجراء بين ليلة و ضحاها؟ ماما فرنسا راضية مرضية على الحكومة المسخوطية
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4 - Ziryab السبت 27 أكتوبر 2018 - 17:01
الحل هو المقاطعة كأأسلب ديموقراطي حضاري. لكم ساعتكم و لنا ساعة
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5 - أستاذ السبت 27 أكتوبر 2018 - 17:01
✋على الحكومة إضافة ساعة الى توقيت المملكة:
لكن مقسمة على ثلاثة أشطر
20 دقيقة في 2019
و 20 دقيقة في 2020
و 20دقيقة في 2021
على غرار مقترح الزيادة في الأجور
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6 - غيور"ت" السبت 27 أكتوبر 2018 - 17:05
السلام عليكم.
الحكومة الفاشلة لا يهمها مشاعر الشعب.بالنسبة لهم نخن مزرعة التجارب.لنا الله سوف ينتقم منهم ومن عائلاتهم لأنهم لا يحسون بما نعانيه من قراراتهم الجائرة.
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7 - hassan السبت 27 أكتوبر 2018 - 17:06
صراحة يدمي القلب ما يقع في هذا الوطن..الشعب المغلوب على امره يرجو فقط ابسط حقوقه..و الله ان حساب المسؤولين امام الله لعسير
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8 - عبد الله السبت 27 أكتوبر 2018 - 17:08
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم تكرفس علينا
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9 - هشام كولميمة السبت 27 أكتوبر 2018 - 17:12
أنصتوا للشعب لأنه ببساطة مازال يحب وطنه،و إلا سيأتي يوم لن تجدوه حتى للتواصل معه...يا تجار الدين،يا عبيد الإمبريالية المتوحشة،كفاكم اللعب بمستقبل وطننا الحبيب مقابل الفتات(المناصب،الامتيازات.....).شكرا على التفاعل.
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