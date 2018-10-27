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ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
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كُتّاب وآراء
زيادة ساعة وغضب المغاربة
السبت 27 أكتوبر 2018 - 16:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - ameur السبت 27 أكتوبر 2018 - 16:57
هل هذه الحكومة جائت خصيصا لتعاكس ما يطلبه الشعب الذي بفضله هم يحكموننا
2 - مروان السبت 27 أكتوبر 2018 - 17:00
المشكل عندنا هو ان صوت المواطن لا يأخذه أحد بعين الاعتبار، أصرخ وتشكى ولكن لمن تنادي.
3 - مهاجر السبت 27 أكتوبر 2018 - 17:00
اوروبا ستعود إلى التوقيت الشتوي غذا و بتثبيت التوقيت الصيفي بالمغرب فانه لن يكون هناك فرق التوقيت بين المغرب و أوروبا (خصوصا فرنسا). هل عرفتم سبب اتخاذ هذا الإجراء بين ليلة و ضحاها؟ ماما فرنسا راضية مرضية على الحكومة المسخوطية
4 - Ziryab السبت 27 أكتوبر 2018 - 17:01
الحل هو المقاطعة كأأسلب ديموقراطي حضاري. لكم ساعتكم و لنا ساعة
5 - أستاذ السبت 27 أكتوبر 2018 - 17:01
✋على الحكومة إضافة ساعة الى توقيت المملكة:
لكن مقسمة على ثلاثة أشطر
20 دقيقة في 2019
و 20 دقيقة في 2020
و 20دقيقة في 2021
على غرار مقترح الزيادة في الأجور
لكن مقسمة على ثلاثة أشطر
20 دقيقة في 2019
و 20 دقيقة في 2020
و 20دقيقة في 2021
على غرار مقترح الزيادة في الأجور
6 - غيور"ت" السبت 27 أكتوبر 2018 - 17:05
السلام عليكم.
الحكومة الفاشلة لا يهمها مشاعر الشعب.بالنسبة لهم نخن مزرعة التجارب.لنا الله سوف ينتقم منهم ومن عائلاتهم لأنهم لا يحسون بما نعانيه من قراراتهم الجائرة.
الحكومة الفاشلة لا يهمها مشاعر الشعب.بالنسبة لهم نخن مزرعة التجارب.لنا الله سوف ينتقم منهم ومن عائلاتهم لأنهم لا يحسون بما نعانيه من قراراتهم الجائرة.
7 - hassan السبت 27 أكتوبر 2018 - 17:06
صراحة يدمي القلب ما يقع في هذا الوطن..الشعب المغلوب على امره يرجو فقط ابسط حقوقه..و الله ان حساب المسؤولين امام الله لعسير
9 - هشام كولميمة السبت 27 أكتوبر 2018 - 17:12
أنصتوا للشعب لأنه ببساطة مازال يحب وطنه،و إلا سيأتي يوم لن تجدوه حتى للتواصل معه...يا تجار الدين،يا عبيد الإمبريالية المتوحشة،كفاكم اللعب بمستقبل وطننا الحبيب مقابل الفتات(المناصب،الامتيازات.....).شكرا على التفاعل.
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