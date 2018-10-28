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  1. لأول مرة منذ حوالي عشر سنوات .. "الكلاسيكو" بدون ميسي ورونالدو (5.00)

  2. مقتل 8 أشخاص في إطلاق للرصاص بمعبد يهودي (4.00)

  3. سرعة فائقة لإبقاء الساعة الإضافية طول السنة .. التنفيذ ابتداءً من الغد (3.00)

  4. فرقة "هابيوت" اليهودية (3.00)

  5. سلطنة عمان: حان وقت التسليم بإسرائيل كدولة في الشرق الأوسط (2.43)

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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | المستشار أزولاي وفلسطين

المستشار أزولاي وفلسطين

الأحد 28 أكتوبر 2018 - 09:08

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