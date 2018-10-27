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كُتّاب وآراء
حريق يزيد محنة مهاجرين
السبت 27 أكتوبر 2018 - 22:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - مواطن السبت 27 أكتوبر 2018 - 22:30
لا حول و لا قوة إلا بالله , ستتكفل الداخلية بإيوائهم و إطعامهم من الميزانية المخصصة لذلك .
2 - مهاجر السبت 27 أكتوبر 2018 - 23:01
لا تقلقوا يا إخواننا الأفارقة فقد أصبحنا كلنا مهاجرون و لاجؤون مثلكم.
3 - ilyass السبت 27 أكتوبر 2018 - 23:13
لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم كن لهم معينا في محنتهم و اسلكهم سبل الخير و السلام
4 - moaz السبت 27 أكتوبر 2018 - 23:17
لاحول ولا قوة إلا بالله لاتقلقوا ياإخواننا الأفارقة. كلنا أفارقة وكلنا في بلاد المهجر مثلكم! والإمتياز اللي عندنا وهي الأقدمية
5 - ماجد واويزغت السبت 27 أكتوبر 2018 - 23:19
لا حول ولا قوة إلا بالله سوف تتكفل بهم الدولة
6 - حسين عمري السبت 27 أكتوبر 2018 - 23:24
شخصيا اتمنى الا يكون لمسؤولينا يد فيما حصل..لان تواجد المخيم قرب المحطة كان محل سخط من الجهات المعنية ..كما ان خرجات وزير الخارجية وقطعه ان المغرب لا يقبل دور دركي...هل انتهى شهر عسل المهاجرين وانتهت مدة صلاحية الترحيب بهم واصبحوا غبر مرحب بهم..المهم الفصل فصل شتاء ومن غير المقبول ترك اامهاجرين في العرا، تحت المطر وقدتكون من بينهم نساء واطفال المرجو ممن بهمه الامر التدخل. لايوائهم..وبعد ذلك ترحيلهم في احترام الانسانيتهم ..
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