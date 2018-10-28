24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
28/10/2018
الأيام القادمة
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:13
|06:40
|12:16
|15:15
|17:43
|18:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
- عقارات وسيارات "الضحايا" تثير استغراب دفاع الصحافي بوعشرين
- نبيلة معن تطرب جماهير مهرجان فني بالبحرين
- عبادي .. المغرب والتعايش
- خديجة جنكيز: هذه تفاصيل الساعات والأيام الأخيرة من حياة خاشقجي
- "هابيوت".. مجموعة يهودية تُشيع قيم العيش المشترك بالصويرة
عقارات وسيارات "الضحايا" تثير استغراب دفاع الصحافي بوعشرين (5.00)
نقابيون: تشغيل مصفاة "سامير" يخفض أسعار المحروقات بدرهميْن (5.00)
تاكسيات تتذرع بارتفاع سعر الغازوال لاعتماد زيادة في تسعيرة الخدمة (5.00)
لأول مرة منذ حوالي عشر سنوات .. "الكلاسيكو" بدون ميسي ورونالدو (5.00)
- سرعة فائقة لإبقاء الساعة الإضافية طول السنة .. التنفيذ ابتداءً من الغد - (255)
- "قرار مفاجئ" يعيد نقاش تغيير الساعة القانونية إلى الواجهة بالمملكة - (172)
- الريسوني: إبقاء "التوقيت الصيفي" جريء ومدروس - (136)
- "أغلبية العثماني" تسائل الحكومة عن قرار الإبقاء على التوقيت الصيفي - (123)
- سلطنة عمان: حان وقت التسليم بإسرائيل كدولة في الشرق الأوسط - (80)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مهاجرون يطالبون بالكرامة
الأحد 28 أكتوبر 2018 - 00:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - مراقب الأحد 28 أكتوبر 2018 - 00:52
و حنا المغاربة و مالقينا الكرامة في بلادنا . وحنا لانساوي شيءا عند الحكومة
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1