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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مزوار .. الساعة الجديدة

مزوار .. الساعة الجديدة

الأحد 28 أكتوبر 2018 - 15:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (40)

1 - timoula الأحد 28 أكتوبر 2018 - 15:06
اصلا الباترونا هما سبب الابقاء على الساعة اما المواطن فلا حول ولا قوة الى بالله.
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90
2 - الوطنية الأحد 28 أكتوبر 2018 - 15:07
الساعة الإضافية تخدم مصالحكم ولا علاقة لها بالمواطن المنهوك ابناؤه سيعانون ساعة واحدة للغداء والراحة غير كافية لان هناك من يراجع دروس الحصة المسائية ما بين 12 و 2 بعد الزوال
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81
3 - hamid الأحد 28 أكتوبر 2018 - 15:07
و إذا لم يتأقلموا هل الحكومة مستعدة لتحمل تبعيات قراراتها
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52
4 - oubaha الأحد 28 أكتوبر 2018 - 15:09
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
قال راحة التلاميذ والمواطنين هل انتم وامثالكم تهمكم راحتنا
نحن لا نريد التوقيت الصيفي طيلة السنة اوربا قررت عدم اعادتها احتراما لنفسية وصحة التلاميذ فأين انتم من اوربا حكومة القمع الله ياخد فيكم الحق لكن اتمنى لو استفاق الشعب وقام بوقفة سلمية لتوصيل رغبته لحكومة القمع وان لم تستجب يكون كلام اخر
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71
5 - lhwari الأحد 28 أكتوبر 2018 - 15:10
شكوا الله تعالى ميحس بلمزود غير لمطعوز فيه
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37
6 - abdou الأحد 28 أكتوبر 2018 - 15:11
اوا في رمضان. اااش غاديرووووووووووو
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23
7 - سمسم الأحد 28 أكتوبر 2018 - 15:12
لكي يتمكن الاطفال التلاميد التأقلم مع الوضعية الجديدة خصوصا فترة الزوال من الواحدة الى التانية التي تبقى ضيقة بل مستحيلة للدهاب والاياب الى البيوت تم الرجوع للمدرسة اقترح سحب 10 دقائق من كل ساعة دراسة او الرجوع للتوقيت المستمر متل الإدارات من 9 الى 4 وشكرا
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24
8 - mido الأحد 28 أكتوبر 2018 - 15:12
مزيانة ليك نتا والبطرونا دخلو فيها العملة الصعبة أما ساعة المغرب العادية مبغيتوهاش واش نتوما كتحداو الشعب باش نعرفو
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39
9 - آب لأطفال في المدرسة الأحد 28 أكتوبر 2018 - 15:12
اسي مزوار باسم من تتحدث ليس لك أدنى حق ان تتحدث باسم المغاربة لكلهم رافضين هده الساعة باركا من التلاعب بمشاعر و مصائر المغاربة فين إشراك المواطن في اتحاد القرار مجرد اغاني و فرقعات باركا حشومة احترموا هد الشعب شويا
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46
10 - mouktadi abderrazak الأحد 28 أكتوبر 2018 - 15:13
ما يخصنا في هذه البلاد رجالات سياسة محنكون ولهم غيرة على الوطن وأسلوب إقناع وحوار في كل إعتراض أو احتجاج أو مظاهرة لتنوير الرأي العام وطرح الآراء والافكار حتى تعم الفائدة وتزول المغالطات وليس فرض تعصبهم وقراراتهم المجحفة في حق الرأي العام.
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24
11 - واش معانا اولا معا فرانسا؟ الأحد 28 أكتوبر 2018 - 15:13
علاش وقتما خرج شي مسؤول يبدا يقول لينا "قارة، فرنسا، اروبا..." . و الشعب مسكين ما دايرينوش فالحساب؟؟؟
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22
12 - محمد الأحد 28 أكتوبر 2018 - 15:13
الشي الذى فهمته من كلام رئيس مقاولات المغرب أنه سمع أنه هناك تدابير موازية وكأنه لم يستشار من قبل اين هي الدراسات المزعومة باحكومة
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19
13 - mohammed oujda الأحد 28 أكتوبر 2018 - 15:14
واحد ليامات ويخرجونا النقابات عاود يقولونا راها زوينا وأي حاجة نديروها إيجابية ماكتعجبكومش الهربة لمن استطاع
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16
14 - MNIRVI BZAF الأحد 28 أكتوبر 2018 - 15:14
الشعب في واد و الحكومة و صحاب المصالح في واد
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22
15 - kopiko الأحد 28 أكتوبر 2018 - 15:14
مكاينش علامن تسلم كلهم فحال فحال
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15
16 - simo الأحد 28 أكتوبر 2018 - 15:14
من الواضح أن صلاح الدين مزوار غير مقتنع بهاد الساعة الجديدة

من إعتمد الساعة الجديدة لا يعلم أننا نحن طلبة الكلية ننتظر ( طوبيس) أكثر من ساعة ليصل
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20
17 - كوي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 15:17
واضح ان هاذ الحكومة ما عايشاش معنا..
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17
18 - miel الأحد 28 أكتوبر 2018 - 15:17
مزيانة ليكم نتوما حيث ما كتخرجوش فاش كيخرج المواطنين و التلاميذ كن زدتو نهار حسن ليكم دابا عاد غادي يكثر الكريساج اش غادي نقول ليكم الله ينتقم منكم حسبنا الله و نعم الوكيل
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24
19 - مواطن غيور الأحد 28 أكتوبر 2018 - 15:17
والله لاخير في ما يطبل له مسؤولو الحكومة.لغة خشبية وفضفاضة.ماذا سيفعل التلميذ بين الواحدة والثانية ظهرا ليس وقتا كافيا للذهاب والغذاء والعودة.ستكثر ظواهر البقاء بجانب المؤسسات ونعرف مايرافقها من سلوكات .زدتم المغاربة ارتباكا على ارتباك .اماذا لاتتخذون قرارات في صالح المغاربة بنفس السرعة والتنفيذ.سبحان الله الاجتماع يوم الجمعة اخراج القانون يوم السبت والتطبيق يوم الاحد.
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20
20 - ع غ الأحد 28 أكتوبر 2018 - 15:22
لم تقدم اي مبرر صحيح وسوف ترى حجم حوادث السير بين الواحدة والثانية بعد الزوال حيث سيتم تكديس اباء التلاميذ في ساعة زمنية واحدة في الطرقات من اجل اجراج الاطفال من المدرسة واعادتهم بعد اخذ وجبة الغداء وستري كيف سيصبح الموظفون في مقر عملهم وتعاملهم مع المرتفقين نتيجة الضغط النفسي طول اليوم
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10
21 - احمد الأحد 28 أكتوبر 2018 - 15:27
اسي مزوار حسبي الله ونعم الوكيل فيك ومن معك. كل من لم يتقي الله في 40 مليون من البشر فلينتظر اشد العقاب من الله في الدنيا والاخرة. وما من شيء على الله بعزيز.
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7
22 - مغربية. الأحد 28 أكتوبر 2018 - 15:27
و حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم الله يأخذ فيكم الحق. ويكفينا ان كل المغاربة كيدعيوا عليكم. ومرة أخرى حسبنا الله ونعم الوكيل والله يأخذ فيكم الحق.
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10
23 - رضوان الأحد 28 أكتوبر 2018 - 15:35
هذه الإجابيات كاينة غا فعيونكم و فمصالحكم...
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6
24 - وجهة نظر الأحد 28 أكتوبر 2018 - 15:37
اوا الساعة خليتوها على قبل الباطرونا لا نه لايهمكم لا الشعب لا ابناء الشعب المهم هي رؤوس اموالكم الله ياخد الحق فالظالم والدي نديه المدرسة مع 9 ويخرج مع 13 خاصو ربع ساعة ديال الطريق يتغدى يرجع المدرسة مع 14 اش غادي اقرا اش هاد التخطيط اش هاد الاصلاح ديال التعليم يعني بالعربية قريوا ولادكم فالتعليم الخصوصي او ولاد السواد الاعظم من الشعب الكادح لهلا اقلب بيه حشوما والله حتى حشوما وسياتي يوم نحاسبكم على مافعلتم بنا امام الله
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7
25 - عبدالرحمان الأحد 28 أكتوبر 2018 - 15:38
كلها تينش على كبالتو. و المتضرر المواطن البسيط اللي تيعاني و سيزداد معانات حيث سيزيد عبئ أبناه أكثر. من قلدهم الشعب مهام القرار لصالحه لايعرفون مصالحه
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4
26 - ابن بطوطة الأحد 28 أكتوبر 2018 - 15:38
والله انكم تعبثون بهدا الشعب المغلوب عن امره من اجل مصالحكم الخاصة.دعوى بكم للله مننين شفناكم وهدا البلاد لور لور، الله ياخد منكم الحق عاجلا يارب.
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4
27 - بشير الأحد 28 أكتوبر 2018 - 15:40
سوف يري الجميع نتاءج الدراسة التي قامت بها الحكومة لللابقاء على التوقيت الصيفي عندما تظهر مشاكل للتلاميذ ما بين 13 و14 . مشاكل جديدة كانوا في غنى عنها. ولكن اطمئنوا ستجد لها الحكومة حلولا بسرعة البرق!
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5
28 - الله ينتاقم منكم الأحد 28 أكتوبر 2018 - 15:41
مزيانة ليك نتا عندك مشاريع وديما فأوربا أما اللي يفيق فالخامسة واللي يضيع فالصلاة و يخرج حتى 5h30 ماشي مشكل
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8
29 - مجهول الأحد 28 أكتوبر 2018 - 15:41
أكفس حكومة مغربية على مر التاريخ
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6
30 - مواطن الأحد 28 أكتوبر 2018 - 15:41
حقا أنها تقلص المسافة بينكم وبين الأورو والدولار. وتقلص السافة بيننا وبين المعاناة بجميع تجلياتها .لنا الله.
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7
31 - kimo الأحد 28 أكتوبر 2018 - 15:47
اجي نتفقو على حاجة واحدة نهزو المغرب كله ونحطوه في القارة الأوروبية ونتهناو من هده الخلطة العجيبة
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1
32 - ماجد واويزغت الأحد 28 أكتوبر 2018 - 15:48
أنا متفق مع صاحب التعليق رقم 4 oubaha
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1
33 - حلل وناقش الموضوع.... الأحد 28 أكتوبر 2018 - 15:48
أمين عام حزب الاستقلال يقول بأن القرار كان ارتجاليا من طرف الحكومة وأن الأمر يتطلب دراسة معمقة و توسيع الاستشارة مع المواطنين في حوار هادئ و سي مزوار أمين عام سابق لحزب الحمامة وممثل الباطرونا يرى عكس ذلك....من فيهما مع الشعب وعامة الناس؟ حلل وناقش.
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2
34 - لمياء الأحد 28 أكتوبر 2018 - 15:51
حليتوا مشاكيل ديال بلاد بقات ليكم عي الساعة
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3
35 - أما بعد، الأحد 28 أكتوبر 2018 - 15:51
اعطينا غير جملة مفيدة والكلمة اللي راك تتقلب عليها سميتها ملاءمة، المشكل ماشي هو تزيد ولا تنقص ساعة، بل في أن هدا القانون كان لابد أن يطرح على مجلس النواب و يتناقش و يتم التصويت عليه، فما هي الديموقراطية غير دلك!؟
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2
36 - لله المشتكى الأحد 28 أكتوبر 2018 - 15:55
هاد الساعة المنحوسة خصها تحيد بمرة والتلاميذ لي تاتهضرو عليهم ولي داهم بعيدة على المدرسة يبقى واقف فالبرد والشتا يتسنى الساعة دوز راه هادشي ماشي معقول خصكم ترجعو التوقيت العادي
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1
37 - الحاج بالفرياط الأحد 28 أكتوبر 2018 - 15:57
التوقيت الصيفي مهم جدا وباركا من اتقوليب نوضوا تخدموا على ريسانكم وباراك من الخمول والكسل قالوا ناس أزمات لفياق بكري من الذهب مشري .
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-7
38 - مع زيادة الساعة الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:04
أنا أرى أن زيادة الساعة إذا كانت ذا فائدة للبلد فهي شيء جيد بكل تأكيد ولكن يجب:
تغير ساعات الدراسة من 9 إلى 4 مساءا وتوفير مطاعم داخل المدارس.
وضع دوريات أمنية مكثفة راجلة وعلى الدراجات وبالزي الرسمي و المدني أثناء ساعات الصباح الأولى وفي آخر المساء لحماية العمال والموضفيين وخصوصا النساء.
والله يوفق الجميع.
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0
39 - Peace الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:05
تحية تقدير لسي مزوار, نحن ننتظر منك ان تقوم بحوار اجتماعي في مجلس المستشارين مع النقابات ووو براسة رئيس المجلس السيد حكيم بنشماس. لانه كلما ذكروا الحوار الاجتماعي اتذكرك. لانه هناك امل كبير فيك لتطوير المقاولات المغربية. و نتمنى لك التوفيق.
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0
40 - samir الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:10
بغيتونا نكونوا بحال اوروبا غير فالساعة ؟ وعلاش منكونوا بحالها فالأجور وفرص الشغل والتنمية ، والبنية التحتية ؟ هاد الساعة خدامة ليكوم نتوما أما حنا الشعب معندنا فيها منفعة ، لي بغا أوروبا يمشي ليها وخلينا فالتيقار ، وأراو لينا نشوفوا هاد المديونية لي كتخلع وهاد السبيطارات لي خاويا وهاد التعليم لي غادي لور لور ، وباركا مطنزو علينا
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