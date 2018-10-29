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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مروحية أمريكية فوق مراكش

مروحية أمريكية فوق مراكش

الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ادريس الوردي الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:15
احبك يا وطني وأفتخر بك،كما أعتز بانتمائي الى وطن يسمى المغرب.اللهم احفض بلدي وبارك لنا فيه.آمين.
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