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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | التنمية الفلاحية وتسويق التمور

التنمية الفلاحية وتسويق التمور

الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عبدالصمد ايت القاضي الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:15
الحمد الله بلادنا فيها الخير اللهم لك والحمد
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2 - hamada الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:16
رغم الظجة والارقام المزيفة فالمغرب مازال من اكبر المستوردين للثمور ومنتوجه يفتقر الى الجودة
بمادا يفسر هذا الواقع رغم نفقات الدولة?
من استفاد من مساعدات الدولة?
ومتى يصل المغرب للاكتفاء الداتي من الثمور مثل الجزائر وتونس?
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3 - Hanane hanane الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:18
قطاع التمور بالمغرب عرف في ظرف بضع سنوات، تطورا كبيرا جسدته عمليات إعادة تأهيل أشجار النخيل القديمة، وإحداث استغلاليات جديدة ، وكذا إدخال تقنيات متطورة ودقيقة في مجال الري، واستغلال وتثمين المنتجات. كما ان الوزارة اعطته أهمية خاصة في إطار مخطط المغرب الأخضر . فكل الجهود المدخرة من اجل هذا القطاع باتت بالنجاح والازدهار. تحياتي السيد المكلف بالقطاع انت حقا ذخرا للوطن.
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