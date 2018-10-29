24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
29/10/2018
الأيام القادمة
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:14
|07:41
|13:16
|16:14
|18:42
|19:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
- مروحية أمريكية فوق مراكش
- الحسيمة تخلّد الذكرى الثانية لوفاة فكري وسط حضور أمني مكثّف
- امرأة تفجّر جسدها في "شارع بورقيبة" بتونس
- بولهرود: التألق مع مالقة الإسباني بوابة العبور إلى المنتخب المغربي
- تفكيك شبكة تزوير وهجرة سرية تضم جزائريين
أساتذة محتجون يتحدون الأمطار والقوات العمومية لإسقاط التعاقد (5.00)
العثماني يتشبث أمام النواب بقرار استمرار العمل بالتوقيت الصيفي (5.00)
معرض يحتفي بمرور مائة سنة على تدشين محطة القطار بتطوان (5.00)
العيون تستقطب مستثمرين كبارا بمنتدى الأعمال المغربي الفرنسي (5.00)
- برلمانيون يطالبون بإجبار متبولي الشارع على تنظيف الأزقة شهرين - (178)
- التوقيت المدرسي الجديد يُربك الأسر .. وتخوفات من إضراره بالتلاميذ - (128)
- العثماني يتشبث أمام النواب بقرار استمرار العمل بالتوقيت الصيفي - (98)
- الاستقالات الجماعية للأطباء .. رغبة في الإصلاح أم مصالح شخصية؟ - (77)
- لشكر: نقاش الساعة الإضافية يضر بسمعة المملكة - (77)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
التنمية الفلاحية وتسويق التمور
الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - عبدالصمد ايت القاضي الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:15
الحمد الله بلادنا فيها الخير اللهم لك والحمد
2 - hamada الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:16
رغم الظجة والارقام المزيفة فالمغرب مازال من اكبر المستوردين للثمور ومنتوجه يفتقر الى الجودة
بمادا يفسر هذا الواقع رغم نفقات الدولة?
من استفاد من مساعدات الدولة?
ومتى يصل المغرب للاكتفاء الداتي من الثمور مثل الجزائر وتونس?
بمادا يفسر هذا الواقع رغم نفقات الدولة?
من استفاد من مساعدات الدولة?
ومتى يصل المغرب للاكتفاء الداتي من الثمور مثل الجزائر وتونس?
3 - Hanane hanane الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:18
قطاع التمور بالمغرب عرف في ظرف بضع سنوات، تطورا كبيرا جسدته عمليات إعادة تأهيل أشجار النخيل القديمة، وإحداث استغلاليات جديدة ، وكذا إدخال تقنيات متطورة ودقيقة في مجال الري، واستغلال وتثمين المنتجات. كما ان الوزارة اعطته أهمية خاصة في إطار مخطط المغرب الأخضر . فكل الجهود المدخرة من اجل هذا القطاع باتت بالنجاح والازدهار. تحياتي السيد المكلف بالقطاع انت حقا ذخرا للوطن.
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3