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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | صرخة أسرى الحرب

صرخة أسرى الحرب

الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 17:43

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1 - سعيد الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:31
أسرى الحرب في الدول المتقدمة يعتبرون أبطال و شهداء أحياء، فالسيناتور الأمريكي الذي توفي الشهر الماضي كان هو السبب لإطلاق سراح أسرانا في تندوف لأنه كان بدوره أسيرا لمدة خمس سنوات في الفيتنام و عند إطلاق سراحه مع رفاقه استقبله عشرات الآلاف من المواطنين و الرئيس نكسون و قلد أعلى الأوسمة، أما أسرانا فاستقبلوا في المطار من طرف رؤساءهم كأنهم خونة استسلموا للعدو (فهل يعقل أن يستسلم أحدا لأعداء و يعرف ما ينتظره من تعذيب و إهانة و أعمال شاقة و الإعدام بدون محاكمة في غالب الأحيان )
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