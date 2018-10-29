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كُتّاب وآراء
أساتذة ضد نظام التعاقد
الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 20:17
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - مفتش تربوي الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 20:59
الملاحظ أن الحكومة تنهج سياسة الأذن الصماء وهذا ليس من مصلحة المدرسة العمومية التي يشكل بالنسبة إليها الاستاذ العمود الفقري وبالتالي كيف لهذه الفئة أن تعمل بنظام العقدة الذي يهين كرامة الاستاذ ولا يضمن الاستقرار النفسي والمادي..لابد من الحوار والاستماع لهذه الفئة من الاطر التربوية.
2 - عبد الله الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 21:00
كل من يعادي الاستاذ و يسخر من مطالبته بحقوقه ، فهو بشكل غير مباشر يعمل ضد نفسه و ضد وطنه و ضد حقوق اولاده .
لكي ينبطح كل الشعب فالطريقة هي اذلال رجل التعليم في هذا المجتمع .
كثيرون من المجتمع يجهلون حقيقة دور الاستاذ و يكفي ان يمسكوا خطأ واحد على استاذ واحد حتى يسقطوه على كل رجال التعليم .
كقير من الناس يعتقدون اموال الدولة تصرف على رجال التعليم ، و يجهلون ان الدولة لا تقدم حتى نصف المستحق الحقيقي للاستاذ .
لا يستطيع اي اب ان يستغني عن دور الاستاذ و لكن تراهك ينتقدونه صباح مساء و احيانا امام اولاده الدارسين .
لكي ينبطح كل الشعب فالطريقة هي اذلال رجل التعليم في هذا المجتمع .
كثيرون من المجتمع يجهلون حقيقة دور الاستاذ و يكفي ان يمسكوا خطأ واحد على استاذ واحد حتى يسقطوه على كل رجال التعليم .
كقير من الناس يعتقدون اموال الدولة تصرف على رجال التعليم ، و يجهلون ان الدولة لا تقدم حتى نصف المستحق الحقيقي للاستاذ .
لا يستطيع اي اب ان يستغني عن دور الاستاذ و لكن تراهك ينتقدونه صباح مساء و احيانا امام اولاده الدارسين .
3 - استاذة متقاعدة الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 21:23
التعاقد شريعة المتعاقدين ...والتعاقد يكون بين طرفين او اكثر ..وانتم ايها الاساتذة تتحايلون لانكم طرف ف التعاقد ...ما تفعلونه الان يخالف القانون ....سيروا خدمو وبدلو مجهود مع التلاميذ
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