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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الصويرة تترقّب زيارة الملك

الصويرة تترقّب زيارة الملك

الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 22:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - dak الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 22:36
نداء الى ناس الصويرة. عافاكم إلي شاف الملك يرغبو ينقص لينا الساعة .
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