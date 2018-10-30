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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الثلوج تكسو بني ملال

الثلوج تكسو بني ملال

الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 11:56

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - علي الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 12:40
(فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ) البقرة 152,
سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم
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14
2 - mouhajir الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 12:50
belle région malheureusement les élus de cette ville ne font rien ,que leurs projets personnelle

mouhajir
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