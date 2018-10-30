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كُتّاب وآراء
عقوبات متبولي الشارع
الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 15:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
1 - marokkii الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 15:14
قليل اللي يمشي يدخل المرحاض كاينة وحد الثقتفة عندنا غريبة انا لاحظت عندما دهبت الى مدينة مكناس وخصوصا الهديم الساحة هناك مرحاض وبعض الفئة من الرجال يتبول على الحائط
2 - stof الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 15:27
قانون جميل للمحافظة على شوارعنا الجميلة والنظيفة لأن المغرب في تقدم ملموس وبسرعة قياسية إلى الوراء حسبي الله ونعم الوكيل هاد شي لي ناقص بغيتو تنسيونا الساعة الإضافية أو الزيادة في المحروقات قمة البلادة.
3 - مصطفى الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 15:29
هاذ المسؤولين لخرجو القانون ديال التبول.يمكن تيعيشو في المريخ .يتجولو بعدا في الشوارع والأماكن العمومية.إلى لقاو مرحاض واحد......للعموم.... عاد يحكمو على المواطن....
4 - مغريبي دوريجين الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 15:30
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. إﻻ مادارهاش في الزنقة إديرها في سروالو . أوﻻ يطلب شيء حد في القهوة إسمحليه باش إبول . القهوة هي المرحاض ديال الشعب . ﻷنه ﻻ يوجد البديل.
5 - jawad الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 15:31
هذا هو الغباء بعينيه عند المشرعين في المغرب وعلى رأسهم الحكومة يلقون بقوانين وليست لها جدور و ركائز بينما تجد بسطاء في الشارع لهم مستوى عادي في الدراسة يحللون و يناقشون بكل سهولة وبساطة كل ما يصدر من ثغرات القوانين الصادرة من طرف ما يعول عليهم المغرب في التنمية و الازدهار و خصوصا يأخذون أوجور عالية في أخر الشهر
انا استحي من نفسي واستقيل لو كنت مكانهم
انا استحي من نفسي واستقيل لو كنت مكانهم
6 - Morocco الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 15:33
بما أن الدولة لا توفر المراحيض ، فأنا مع التبول في الشوارع وحتى التغوط ليلا أمام المقاطعات والادارات، خصوصا من لا يخدمون المواطنين كما يجب ، فأولا يجب توفير المراحيض العمومية والمجانية المجانية المجانية قبل فرض العقوبات، وهناك مراحيض متنقلة وذات تنظيف تلقائي يمكن توفيرها
7 - kaki الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 15:33
Mettez des toilettes à disposition de la population avant d imposer des lois
8 - ماجد واويزغت الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 15:38
أنا متفق مع العقوبة و لكن أولا يجب توفير المراحيض
9 - said89 الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 15:41
قبل الخديث عن العقوبات في حق للمتبولين او المتغوطين في الشارع وجب توفي للمراحض في الشوارع وفي المحطات وبالمجان اسوة الدول المتقدمة . ولا كتعجبونا غير في استوراد وتطبيق الساعة الاضافية
10 - م ن الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 15:44
وجدولناس المراحض العمومية عاد وجدو الضعيرة
11 - othmane الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 15:54
بحالو بحال قانون 25 درهم ومحاربة الفساد غادي اتلاح ومغادي اتسوق ليه حد
12 - H MEN الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 15:55
يجب فتح مراحيض المساجد طيلة اليوم وتوظيف عاطل للتنظيف والمراقبة هكذا سيستفيد المغاربة من شيء بني باموال ضرائبهم وسيوظف عاطل
13 - aziz الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 15:57
هاد الدولة او الحكومة باغية ادخل لفلوس باش ما كاين.ابسط مخالفة في السير ينقض عليك شرطي من السماء.وعند الضرب والجرح والقتل لا تجد احدا.....والآن قانون التبول ولا تجد متبول واحد في اي مدينة وستراهم ينقضون عليك من حيت لا تعلم..ليس هكذا ستسددين ديونك الكيرة يا حكومة الشؤم.
14 - said lma3,9ouul الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 15:58
الفقير والمتوسطي الدخل وكدا المختلين عقليا والمرضى والعجزة كلهم يتعدر عليهم اذاء اربع مراة او اكتر في اليوم مبلغ الطواليط .... عكس ان الواجب هو ان تبني البلديات مرحض يبعد عن الاخر بنصف كيلو متر على الاكتر وبالمجان للمواطنين جميعا.وفي كل المدن وكل الشواريع انذاك من لم يستحي من...........يعاقب.
15 - زمان تطوان. الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 16:01
زمان الصمت انتهى . اختصر كلامي في الآتي.... الحكومة غير قادر ة على توفير المراحيض لأنها حكومة تؤرخ فقط قراراتها. والقانون الذي فرضه عابر لا خوف عليهم ولا هم يحزنون... والتجربة لمسها كل مواطن خلال حملة عقوبات على المواطنين حول العبور بالشارع من الممرات الخاصة بذلك علما ان أغلب الشوارع لا تتوافر على ذلك . إذا هي حملة عابرة قد لا تتعدى الأسبوع.
16 - amin sidi الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 16:06
سلام. والنساء والاطفال اشديرو معهم نسيتهم .ياك كولواحد هاز معه هاتف بورطابل وليهد خاص كواحد ايهز معه قرعة فين ايبول بورطابل .
هدي امرا في امريكا ارمت بونت نتع الگارو فالارض شفها البوليسي گالها اللا امريكا مشي سندريي .ادرلها مخالفة .
لي النهم ديرين صندق خاصة بالبانت نتع الگارو .اما عندنا مكنش المراحض مكنش ممر الرجلين ويلى حصلنتي تخلص بروصي
هدي امرا في امريكا ارمت بونت نتع الگارو فالارض شفها البوليسي گالها اللا امريكا مشي سندريي .ادرلها مخالفة .
لي النهم ديرين صندق خاصة بالبانت نتع الگارو .اما عندنا مكنش المراحض مكنش ممر الرجلين ويلى حصلنتي تخلص بروصي
17 - Peace الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 16:13
على الانسان قبل الخروج من البيت لذهاب للمرحاض و ان يذهب قاصدا للمكان الذي يريد الوصول اليه و عندها لا يحتاج الى التبول في الشارع و لنفرض انه اراد التبول و كان ذلك خارجا عن ارادته, لانه مريض او ضربه البرد, فهل ولابد التبول على الاسوار و الماثر التاريخية, يتبول على الكنوز و المقدسات, بعضهم يتبول على الحائط الخلفي للمسجد, كيف يمكنهم التنظيف? برمي الماء في كل اماكن التبول حتى تزول الرائحة, و بعد ذلك تركها تجف و اصلاحها و ارجاعها كما كانت بصباغتها. اما الماثر التارخية فتحتاج لمتخصص لترميمها.
على اي يجب وضع مراحض عمومية في هذه الامكن بالضبط او قربها, هناك مراحض غصرية متنقلة بثمن مناسب, و يجب تشغيل الناس في المراحض لتنظيفها و لمراقبة الناس و نهيهم عن التبول على الاسوار و الحيطان. في الطبيعة البعيدة يمكن للانسان ان يذهب للتبول في مكان مختبئ و لكن حتى القطة تراها تغطي فضلاتها بالتراب خجلا ربما او نظافة فطرية من عند الله.
على اي يجب وضع مراحض عمومية في هذه الامكن بالضبط او قربها, هناك مراحض غصرية متنقلة بثمن مناسب, و يجب تشغيل الناس في المراحض لتنظيفها و لمراقبة الناس و نهيهم عن التبول على الاسوار و الحيطان. في الطبيعة البعيدة يمكن للانسان ان يذهب للتبول في مكان مختبئ و لكن حتى القطة تراها تغطي فضلاتها بالتراب خجلا ربما او نظافة فطرية من عند الله.
18 - BOUYAOMAR الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 16:22
? le gouvernement n'a pas autres chose à faire que ça
il faut d'abord faire des toilettes par tout dans les rues
et après en applique des lois
ou alors il vous faut un policier derrière chaque citoyen
bouyaomùar
il faut d'abord faire des toilettes par tout dans les rues
et après en applique des lois
ou alors il vous faut un policier derrière chaque citoyen
bouyaomùar
19 - samia الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 16:23
Et pourquoi les femmes ne pissent pas ds les rues même s il n y a pas assez de toilettes et même si elles sont diabètiques ???!!!
20 - oujdi bxl الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 16:24
انتظروا يا مغاربة يا أحرار هذا القانون من أجل تمرير مراحيض عمومية ب 60 مليون للمرحاض الواحد من أجل السبع عفوا أقصد الشعب
21 - hafi rassou الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 16:25
je demande aux personnes qui ont exigé la mise en place des toilettes ds les endroits publics:
pourquoi les femmes ne pissent pas a l'extérieur m^m avec l'absence de ces toilettes publics
je veux une réponse
pourquoi les femmes ne pissent pas a l'extérieur m^m avec l'absence de ces toilettes publics
je veux une réponse
22 - Maria الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 16:25
وهل توجد أصلا مراحض عمومية بمدننا حتى لا نتبول في الشارع ؟ أم أن هناك صفقة حفاظات للكبار وتبحثون عن طريقة لعرضها للبيع بقرار وزاري قبل عرض إشهارها على الشاشة ؟؟؟؟
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