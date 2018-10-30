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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | جنازة "إسلام" مشجع طنجة

جنازة "إسلام" مشجع طنجة

الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 20:59

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - عزوز الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 21:14
إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم ارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين... والهم ذويهم الصبر والسلوان.. اللهم آمين يارب العالمين..
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2 - Zakaria الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 21:18
الله ارحموا يا رب واغفر له و لجميع المسلمين
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3 - محمد الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 21:18
اللهم إرحهه واغفر له يا مجيب الدعوات.
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4 - soufiane الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 21:19
الله يرحمو و يوسع عليه
إنا لله وإنا إليه راجعون
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5 - انها فاجعة الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 21:19
لا حول و لا قوة الا بالله انا لله و انا اليه راجعون اللهم ارحمهم و اغفر لهم و اسكنهم فسيح جناتك و صبر اهلهم.
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6 - tanjawiya الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 21:21
أنا ولله إلا بكيييييت قلبي حرقنييي بزااااف حيت كولا نهار كيموت شباب ياإما كسيد أولا قتيلة يارب تحفد شابب أو ختنا أنا خاي غير ربي كتبو لينا كن ماشي فدك trospour
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7 - nourr الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 21:21
لا حول ولا قوة بالله.ليرحمو ويصبر اهلو ولي جعل متوه الجنة.السرعة المفرطة تقتل الابرياء.
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