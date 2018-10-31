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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | معاناة ساكنة بوتيغاشات

معاناة ساكنة بوتيغاشات

الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 15:24

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - تران الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 15:44
القانون يمنع الاعلانات لطلب "المساعدة" ونشر ارقام للهاتف من اجل ذلك,حذار فالقانون لا يحمي المغفلين.هناك جمعيات مرخصة لفعل ذلك
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-1
2 - ماجد واويزغت الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 15:45
لا حول ولا قوة الا بالله هاد الناس هما لي خاصهم الإعانات
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