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كُتّاب وآراء
العربية والأمازيغية بالإدارات
الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 19:19
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - سعيد الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 19:38
و الله استعصى علي فهم هاذا القرار الحكومي الشديد الغرابة (العربية و الأمازيغية فقط) ما هاذا الهراء ؟؟ إذن يحق لامازيغي أن يطالب من المحكمة أن تعطيه نسخة الحكم بحرف تيفناغ لأنه إجراء دستوري ههه،و كم من المغاربة يفككون الحرف العربي؟ فاحرى بحروف بتيفناغ، ذكرني هاذا بإشارات في الطريق السيار قرب القنيطرة مكتوبة بالعربية و تيفناغ فقط، فمن لا يفقههما من السياح و مغاربة الخارج فعليه أن يتوه في مخارج الطريق السيار ،في الدول المتقدمة و خاصًا السياحية تجد ألغى المحلية اولا تتبعها الانجليزية ثم الإسبانية ثم الفرنسية، ،،،،،
2 - Proudly Imazighan الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 19:49
This law is for the future generation who are now learning Tamazight but we should have the choice to choose
between Arabic, French or English language AS a second language
between Arabic, French or English language AS a second language
3 - رضوان الداودي الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 19:50
شعب مزال بعيد كل البعد عن الحضارة وتحضر بحيت لا يفرق بين رسمية والغير الرسمية والى هذا لم افهم المغاربة بحيث يعتقدون ان الفرنسية لغتهم وهي لغة الاستعمار ولا ادري متى سيتحررون منها انا مقيم في احدى الدول اوروبيا ومن بين اصغر الدول في العالم لكنها تتكلم بلغتها سواء في القطاع العام او خاص مع ان نسبت 90 %يتكلمون الانجليزية لكنهم لا يكلمون بها الى في ضرورة يقلون لغتنا هي اولا عندما تبحث عن اَي عمل يسألوك هل تتكلم لغت هذا بلد اذا أجبتهم أني أتكلم الانجليزية يقلون لك اذهب الى المدرسة لكي تتعلم لغت هذا البلد وتعالى لتعمل
4 - مواطن بسيط مبسط الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 19:53
عندما كان جل أعضاء قمة حزب الاستقلال فاسين و على رأسهم علال الفاسي كانوا يبعثون آباءهم للدراسة في فرنسا أو في مدارس البعثات الفرنسية بالمغرب .و يوجهون ابناء الشعب إلى التعلم المعرب أو الأصيل وكان ابناءوهم عند عودتم يتبوءون المرأكز العليا في الدولة وابناء الشعب الوظاءىف الدنيا و ها هو التاريخ يعيد نفسه مع هاذه الحكومة المشءًىوومة .
5 - marroqui الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 19:53
les ministres doivent obligatoirement parler les deux langues officielles
le citoyen doit avoir la possibilité d'être servi avec la langue de officielle de son choix
le citoyen doit avoir la possibilité d'être servi avec la langue de officielle de son choix
6 - ABDELJABAR الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 19:54
تصوروا تقارير ووثائق ومطبوعات ادارية رسمية محررة بالامازيغية تقدم للمواطن المغربي . من من المواطنين حتى الامازيغ منهم يكتب ويحرر بالامازيغية؟ ما هو الهدف ؟ انها مزايدات سياسوية لا غير. هناك بعض الادارات والمصالح تجد صعوبات وعراقيل في استخدام اللغة العربية بدل الفرنسية فماذا سنقول عن الامازيغية. مزايدات في مزايدات لاغير. ابهذه القرارات سنشجع المستثمرين الاجانب على انشاء مشاريع في المغرب ؟؟ كفى من العبث بالمصلحة الوطنية.
7 - سميرة الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 19:57
شعب متخلف لا يفهم ما يسمع أو يقرأ، المرسوم الحكومي يتحدث على اللغة المستعملة في الوثائق الرسمية في الإدارات العمومية ولا يتحدث عن تدريس اللغات الأجنبية، كل دول العالم تتعامل بلغتها الرسمية وليس بلغة الاستعمار، والفتاة التي قالت بأن جل المغاربة يتحدثون الفرنسية فهذا كذب، جل المغاربة لا يتقنون الفرنسية ولأنهم يحسون بالضعف يستعملون بعض الكلمات الفرنسية عند تحدثهم بالعربية، للإشارة فقط، يامن أنتم ضد القرار وتطبلون للفرنسية، لو كنتم مواكبين للعصر لعرفتم أن الفرنسية لغة متخلفة وأن لغة العلم هي اللغة الإنجليزية، فما عليكم إلا بوقفة احتجاجية أنتم كذلك تطالبون فيها بتغيير الدستور واعتبار اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية عوض اللغتين العربية والأمازيغية.
8 - كمال الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 20:17
اضحكتني السيده التي تدخلت في اخر الشريط.
تتسائل كيف سيتمكن المغاربه الذين اكتسبو جنسيات اجنبيه من فهمنا؟
كأن في اللحظه الاؤلى من اكتساب الجنسيه. تلقائيا يجهل المغربي لغته ههههههه.
تتسائل كيف سيتمكن المغاربه الذين اكتسبو جنسيات اجنبيه من فهمنا؟
كأن في اللحظه الاؤلى من اكتساب الجنسيه. تلقائيا يجهل المغربي لغته ههههههه.
9 - الحسين أبو خالد الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 20:33
السلام عليكم ... أثناء سقوط رجُل في بئر ...صاح الجميع : (( السلامة السلامة ))...فلما استقر الرجل في قعر البئر على الماء قال : (( هاهي السلامة ، فأين السلُّوووم ؟)) أخشى مع فجائية القرارات أن تكون صيحات في واد ونفخات في رماد ما لم تكن المتابعات والاستمرارية ...وما أقبح الردة في أي أمر !!!
10 - متدخل الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 20:46
حتى اضع القراء الكرام في الطريق هدا القرار لايخص قطاع التدريس هو فقط اجراء يخص المراسلات الادارية فانا اكتب هدا التخدل والمراسلة بين يدي
11 - احمد هلال الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 20:52
عندما توحدت امريكا
كان الشعب خليط من شعوب اوربا وكلهم يعرف لغته ويكتب بها
واتفقو على الانجليزيه واتفقو على حرية الكلمه
ولهذا السبب تجد امريكا تطورت وتقدمت
والمغرب يهدر الوقت والسبب انها خطه لتضيع اهل المغرب والهائهم عن قوت
يومهم
هذه هى الاحزاب فى المغرب تتأمر على اهل المغرب والعجب تجد من ينتخبهم
الاحزاب فى الغرب وامريكا لديهم شركات ومصانع ويقدمون خير لدولتهم اما
احزاب المغرب هم موظفين عاله على الدوله
كان الشعب خليط من شعوب اوربا وكلهم يعرف لغته ويكتب بها
واتفقو على الانجليزيه واتفقو على حرية الكلمه
ولهذا السبب تجد امريكا تطورت وتقدمت
والمغرب يهدر الوقت والسبب انها خطه لتضيع اهل المغرب والهائهم عن قوت
يومهم
هذه هى الاحزاب فى المغرب تتأمر على اهل المغرب والعجب تجد من ينتخبهم
الاحزاب فى الغرب وامريكا لديهم شركات ومصانع ويقدمون خير لدولتهم اما
احزاب المغرب هم موظفين عاله على الدوله
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