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ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
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كُتّاب وآراء
منتوج جديد لتشجيع الادخار
الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 19:44
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - سعيد الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 20:02
عن أي ادخار يتكلمون؟ الاغلبية العظمى الحد الأدنى للأجور و الآخرون لا يتجاوزون ال 5000 درهم،بالله عليكم كيف سيذخرون،بل يغرقون في السلفات بكل أنواعها
2 - خطاب للفرنسيين الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 20:25
هل يخاطب باريس هذا الرجل. ؟؟؟ لقد أخطأت فتح هذا الفيديو...أعتقدت انه يخاطب المغاربة و لكن الدقائق الأولى فهمت ان والي بنك المغرب يتكلم بالفرنسية مع الفرنسيس.
3 - abboud الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 20:26
على من تيضحكو هادو ?
ولازال مسلسل "الطنز" مستمرا كمسلسل تركي
هادي الحلقة 7395
قاليك الادخار !!!!
حسبي الله ونعم الوكيل
ولازال مسلسل "الطنز" مستمرا كمسلسل تركي
هادي الحلقة 7395
قاليك الادخار !!!!
حسبي الله ونعم الوكيل
4 - مغربي الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 20:39
اولا من قلة الادب ان تتحدث باللغة الفرنسية وانت في المغرب
ثانيا لمن وجهتم هذا المنتوج الجديد للمغاربة ام للفرنسيين
عيب عليكم اتريكت فرنسا
ثانيا لمن وجهتم هذا المنتوج الجديد للمغاربة ام للفرنسيين
عيب عليكم اتريكت فرنسا
5 - خليلوفيتش الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 20:41
أقسم لكم بالله العلي العظيم أن هناك فئة تسير هذا البلد لكنها لا تعيش فيه هل تركتم شيئا للإدخار لذوي الدخل القار حتى تتحدثون عن إدخار ذوي الدخل الغير القار الغارقون في الديون مع الأبناك فيما سمي ب (fougarim )(قرض السكن لذوي الدخل غير القار ) و الآن تتحدثون عن الإدخار التعليم بالفلوس الصحة بالفلوس القضاء بالفلوس السكن بالفلوس واش نتوما عايشين فالمغرب ولا غير خدامين فالمغرب و عايشين فأوربا؟
6 - نوري إبراهيم الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 20:49
وماذا يذخر المواطن المغربي المغلوب على أمره من جراء ارتفاع الأسعار وجمود الرواتب وتراكم الديون....؟؟ الحياة تزداد صعوبة وضنك العيش قاهر....أما المتطلبات والتكاليف وحاجيات الأبناء فلا داعي للغرق في مآسيها/
من جهة أخرى وهي الأدهى فماذا يعني الادخار بالنسبة للعاطلين والأرامل والمتقاعدين وأصحاب المهن البئيسة(بائعي النعناع وشيالي الأمتعة و"كسالة الحمامات"......"
هل هؤلاء المسؤولين يستهزؤون بالشعب المسكين؟؟
الناس يذخرون المشاكل والويلات والخيبات....
من جهة أخرى وهي الأدهى فماذا يعني الادخار بالنسبة للعاطلين والأرامل والمتقاعدين وأصحاب المهن البئيسة(بائعي النعناع وشيالي الأمتعة و"كسالة الحمامات"......"
هل هؤلاء المسؤولين يستهزؤون بالشعب المسكين؟؟
الناس يذخرون المشاكل والويلات والخيبات....
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