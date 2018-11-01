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كُتّاب وآراء
الحكومة والساعة الإضافية
الخميس 01 نونبر 2018 - 17:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (30)
1 - سعيد الخميس 01 نونبر 2018 - 17:21
من الثالثة الى الخامسة" هل هي زلة لسان ولا متأكد من كلامه
2 - خالد السوسي الخميس 01 نونبر 2018 - 17:24
المصيبة ان التعليم محتل المرتبة الاخيرة و دابا سيصبح بدون ترتيب اصبحنا في الهواة
3 - عبدالحق الخميس 01 نونبر 2018 - 17:25
سبحان الله كنتم من قبل تتحدثون عن الأوضاع في البلاد وحالة الشعب المغربي
وعند وصولكم إلى الحكومة اصبحثم أعداء الشعب
على العموم اقول لكم
بيننا وبينكم محكمة إلهية قاضيها أحكم الحاكمين وشهودها الملائكة
وعند وصولكم إلى الحكومة اصبحثم أعداء الشعب
على العموم اقول لكم
بيننا وبينكم محكمة إلهية قاضيها أحكم الحاكمين وشهودها الملائكة
4 - مغربي الخميس 01 نونبر 2018 - 17:31
لماذا هذه الاجراءات كلها والتعقيدات والتخربيق.كان من الاولى والاجدر ان تبحث الحكومة عن صيغة لتقتصد الطاقة في تلمؤسسات ءات الطابع الاقتصادي التي تتعامل مع الخارج وتدعنا نحن الشعب في همومنا المعيشية الاخرى التي نتخبط فيها طيلة السنة. ابحثوا عن توقيت خاص لتلك الشركات المعنية واتركوا الساعة العادية لجل المواطنين فهذا التوقيت يهم فئة قليلة فتعاملوا معها بمعرفتكم ودعونا نحن العامة وشأننا.
5 - جونيمار الخميس 01 نونبر 2018 - 17:31
طوط طوط تكون الإشارة الساعة التاسعة لازالت الشمس تستعد للطلوع على المغاربة العقل بدوخ اواه الشمس لازالت غابرة والساعة تشير إلى التاسعة مغرب العجاىب
6 - rachid الخميس 01 نونبر 2018 - 17:32
في تصريح لرءيس المحكومة قال لتخقيف انبعاتات الغاز والتلوت واقتصاد الطاقة..... واش راك في سيرك او تتحكي حجاية للاطفال الصغار باش ينعسو. لطفك يارب من ناس يجهلون مادا يفعلون او بمعني اخر بكدبون ويصدقون كدبتهم
7 - متضرر الخميس 01 نونبر 2018 - 17:32
ولماذا كل هذه التعقيدات كان بالامكان تفاديها بالرجوع الى التوقيت العادي وكفى المومنين شر القتال .قرارات مثل هته تبين وبالملموس ارتباك الحكومة وتنفيذها بالحرف لاملاءات لوبيات صناعات السيارات ولفرنسا بوجه التحديد فعن أي سيادة نتحدث
8 - إبرهيم الجلوي الخميس 01 نونبر 2018 - 17:33
الحمد لله أولا وأخيرا
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين
والله مافاهم والو من كلام هذا الشخص الارتباك. التوقيت الصيفي . التوقيت الشتوي الفترة المسائية، الفترة الصباحية . الفترة الزوالية.....جمل متناثرة هنا وهناك خلاصة الكلام : عدم الاقتناع بما يقول
اتقوا الله ياعباد الله في عباد الله
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين
والله مافاهم والو من كلام هذا الشخص الارتباك. التوقيت الصيفي . التوقيت الشتوي الفترة المسائية، الفترة الصباحية . الفترة الزوالية.....جمل متناثرة هنا وهناك خلاصة الكلام : عدم الاقتناع بما يقول
اتقوا الله ياعباد الله في عباد الله
9 - mouktadi abderrazak الخميس 01 نونبر 2018 - 17:33
والله إنها مهزلة عالمية. أليس لهذه الحكومة مايشغلها من مطالب الشعب ومن إصلاحات حقيقية غير إغراق نفسها والعبث بنفسية المواطنين. كفى استحمارا بالشعب ولك الله يا وطني.
10 - المهدي الخميس 01 نونبر 2018 - 17:35
غريب أمر الحكومة، تتكلم عن اجراءات ترقيعية كأن اضافة الساعة أمر مسلم به ووقع عليهم من السماء دون سابق انظار ، وفوق هذا تتجاهل بكل برودة سخط الناس عليها !!
إذا وليت الأمور إلى غير أهلها فانتظر الساعة
إذا وليت الأمور إلى غير أهلها فانتظر الساعة
11 - youssef الخميس 01 نونبر 2018 - 17:37
الله ياخد فيكم الحق حكومة فاشلة بكل المعاير كونا نامل ان نعيش تغير إيجابي بوصول حزب العدالة و التاخر لتسيير شؤون البلاد والعباد لكن مع الاسف لازلنا نعاني وندفع تمن هده المعانات من اموالنا و صحتنا سحقا لكم و لقراراتكم الباءسة
سنحاسبك غدا يوم لقاء الله
سنحاسبك غدا يوم لقاء الله
12 - khaled الخميس 01 نونبر 2018 - 17:37
بدون مراوغات أو مناورات ما الغاية من إتخاذ التوقيت الصيفي طوال السنة؟ اريد من فضلكم جواب واضح
13 - محمد الخميس 01 نونبر 2018 - 17:38
اذا فهمتم شي حاجة شرحوا لي الله يرحم الولدين
14 - أحمد الخميس 01 نونبر 2018 - 17:44
ارتباك واااااااضح على السيد الوزير...راكم تحت الصباط الله يكون فالعون
منافقون وأنتم تعلمون
منافقون وأنتم تعلمون
16 - abohamza الخميس 01 نونبر 2018 - 17:49
هذه هي المهزلة تيضحكوا علينا اتيتكرفصوا على أولادنا
17 - لن نصمت الخميس 01 نونبر 2018 - 17:49
واش كايضحكو علينا هادو ولا شنو ؟
وآآ الشريف راه الناس بدات كتحط فالاستقالات من الخدامي ديالها بالأخص ناس ديال القطاع الخاص و نتا كتقوليا ملائمة و ديك الهضرة الخاوية ديالك،
الناس راه كتكريسا كل نهار فالظلام آآسي الأمن الطاقي،
وآآ المغاربة نتوما نوضو تحركو ضد هاد الظلم لي غادي بالبلاد لشي موصيبة، و نوضو باراكا من الخوف راه حنا كنطلبو غير حقنا مابغينا والو آخر،
ماكاين لا لك الله يا وطني لا والو غادي ندويو على حقنا هاد المرة و الله غادي ينصرنا في مواجهة هاد المؤامرة المايعة لي ضد الشعب اليوم قبل غدا
وآآ الشريف راه الناس بدات كتحط فالاستقالات من الخدامي ديالها بالأخص ناس ديال القطاع الخاص و نتا كتقوليا ملائمة و ديك الهضرة الخاوية ديالك،
الناس راه كتكريسا كل نهار فالظلام آآسي الأمن الطاقي،
وآآ المغاربة نتوما نوضو تحركو ضد هاد الظلم لي غادي بالبلاد لشي موصيبة، و نوضو باراكا من الخوف راه حنا كنطلبو غير حقنا مابغينا والو آخر،
ماكاين لا لك الله يا وطني لا والو غادي ندويو على حقنا هاد المرة و الله غادي ينصرنا في مواجهة هاد المؤامرة المايعة لي ضد الشعب اليوم قبل غدا
18 - تحت سيدي حجاج بقليل الخميس 01 نونبر 2018 - 17:53
كنت سااعلق على الناطق باسم الشعب عفوا الحكومة ولكن اكتفيت بالمشاهدة لعل وعسى نستفيد من اخواني الكرام ليشفى غليلي
19 - طيبتونا بلغة الخشب الخميس 01 نونبر 2018 - 17:53
الحل بسيط جدا : طبقوا هاذ التوقيت على شركات رونو و ديرو الوقت لا خَر للشعب ومريظنا ما عندو باس
واش نتوما دأبا مع الشعب ولا الباطرونا؟
رَآه يلا نقصنا من الا ستهلاك ديال الطاقة عند الوزراء والمسؤولين الكبار غادي نقتاصدو في الطاقة اما حيد ساعة زيد ساعة ما هو الا تخربيق والهاء الشعب عن مشاكله الحقيقية
أين هي أوامر السئ العثماني لوزراء ه بتزيير السمطة
السيد وزير الوظيفة صرح ان الاحتفاظ بالساعة جاء بعد التحاور مع الشعب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فوقاش ؟
اذا لم تستحيوا فقولو ما شئتم
واش نتوما دأبا مع الشعب ولا الباطرونا؟
رَآه يلا نقصنا من الا ستهلاك ديال الطاقة عند الوزراء والمسؤولين الكبار غادي نقتاصدو في الطاقة اما حيد ساعة زيد ساعة ما هو الا تخربيق والهاء الشعب عن مشاكله الحقيقية
أين هي أوامر السئ العثماني لوزراء ه بتزيير السمطة
السيد وزير الوظيفة صرح ان الاحتفاظ بالساعة جاء بعد التحاور مع الشعب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فوقاش ؟
اذا لم تستحيوا فقولو ما شئتم
20 - مريم الخميس 01 نونبر 2018 - 17:54
اللي فهم شي حاجة يفهمنا، انا ما فهمت والو ف هاد التخربيق
21 - zakaria de SAFi الخميس 01 نونبر 2018 - 17:57
باي باي العدالة و التنمية الى مزبلة التاريخ
22 - ابو العتاهية الوزاني الخميس 01 نونبر 2018 - 17:58
موعدنا يوم الزينة وسنعرف هل هذه الساعة شرعية أم غربية أم لهوية أم تشتيتية لما أراده الناس والامة
23 - ربيعي الضربة العادية الخميس 01 نونبر 2018 - 18:01
الحكومة تالفة والشعب ميت قديم بدون اطالة
24 - محمدبرزوك الخميس 01 نونبر 2018 - 18:03
كل الحلول ممكنة عندهذه الحكومةوعلى مستوى كل المجالات الاالذى يتعلق بالساعةالاضافيةفلاحل هناك ولانقاش ولوادى الامران يكون العمل سوى اثناءفترة الساعة المفروضةوانتهى الامر.
25 - أبو أدم الخميس 01 نونبر 2018 - 18:10
أهذه حكومة أم عصابة تريد فرض عقليتها المتدنية الحقيرة على شعب بأكمله. أما الناطق الرسمي الذي اختلطت عليه اﻷمور وأصبح يتفوه بكﻻم ﻻ يفهمه غيره فهو يعلم يقينا أن اﻷمور ﻻ تسير على ما يرام ولكن المسكين مضطر لنظم القصائد الغرامية لدغدغة مشاعر المدوخين، أي نحن. ولكن هيهات، لقد أصبحنا نكرهم ونكره حتى أسماءكم فباﻷحرى سياستكم الصبيانية التي قهرتم بها العباد. فلم يبق لنا إﻻ أن تطلب من جﻻلة الملك أن يتدخل ﻹيقاف النزيف ووضع حد للعبثية. يا صاحب الجﻻلة نحن نحبك حتى النخاع، فإنا نتوسل إليك أن تريح شعبك من كل هؤﻻء الناس الذين بدأنا نشك في وطنيتهم ومحبتهم لك. الله ياخد فيهم الحق.
26 - احمد الخميس 01 نونبر 2018 - 18:25
حسبناالله ونعم الوكيل فيكم ارى المغرب غدي الهاوية
27 - مغربي الخميس 01 نونبر 2018 - 18:28
يقول المثل اذا اسندت الأمور الى غير اهلها فانتظر الساعة. كلام يتسم بالغوغائية وجاف لا يستند الى منطق علمي. لم يعد المغاربة يهتمون بهذه الخطابات التي لا تهم إلا اصحابها الصادرة منهم.
28 - rachid magheribi الخميس 01 نونبر 2018 - 18:30
زدتو ساعة كوزدتو يوم حسن باش ليعايتسوق نهار ثلاثاء يولي يتسوق الاثنين وليعايموت نهار الثلاثاء ايموت يوم الاثنين على مقولة سي كبور الله يعطينا وجوهكم
29 - SAAD الخميس 01 نونبر 2018 - 18:31
بالمفيد المختصر نحن لازلنا دولة مستعمرة تحت سيادة ماما فرنسا .
30 - توقيت غرينتش هو توقيت المغرب الخميس 01 نونبر 2018 - 18:34
رحم الله الوطن
رحمنا الله من هذا الكابوس
وقتاش نعس ونفيق ونلقا ساعتنا لي سرقوها منا رجعت
هاذ الناس وصلو للهدف ديالهم منين ولينا كنختازلو سقف المطالب متاعنا في موريات ديال الساعة ترجع كيف كانت
حسبنا الله ونعم الوكيل
رحمنا الله من هذا الكابوس
وقتاش نعس ونفيق ونلقا ساعتنا لي سرقوها منا رجعت
هاذ الناس وصلو للهدف ديالهم منين ولينا كنختازلو سقف المطالب متاعنا في موريات ديال الساعة ترجع كيف كانت
حسبنا الله ونعم الوكيل
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