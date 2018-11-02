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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ارتفاع أسعار الخضر والفواكه

ارتفاع أسعار الخضر والفواكه

الجمعة 02 نونبر 2018 - 15:02

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الركوب على الامواج الجمعة 02 نونبر 2018 - 15:45
الله ياخد الحق في الاقطاعيين اصحاب النقل الذين دفعوا السائقين المغلوبين على امرهم الى الاحتجاج بالله عليكم ما علاقة السائق الذي يشتغل ب3000 درهم شهريا بغلاء المحروقات . والله ياخد الحق في الذين يركبون على اي موجة من اجل الاحتكار ورفع الاثمان . ومن يؤدي الثمن هو المواطن .
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2 - مجد الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:13
قتلووووووونا ؤحنا حييييين
اجمل كلمة مو جهة للمسؤولين
الأحزاب المغربية برهنت على أنها تفنن بالفتنة لدى الشعب
و الفتنة أشد من القتل
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