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كُتّاب وآراء
ارتفاع أسعار الخضر والفواكه
الجمعة 02 نونبر 2018 - 15:02
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - الركوب على الامواج الجمعة 02 نونبر 2018 - 15:45
الله ياخد الحق في الاقطاعيين اصحاب النقل الذين دفعوا السائقين المغلوبين على امرهم الى الاحتجاج بالله عليكم ما علاقة السائق الذي يشتغل ب3000 درهم شهريا بغلاء المحروقات . والله ياخد الحق في الذين يركبون على اي موجة من اجل الاحتكار ورفع الاثمان . ومن يؤدي الثمن هو المواطن .
2 - مجد الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:13
قتلووووووونا ؤحنا حييييين
اجمل كلمة مو جهة للمسؤولين
الأحزاب المغربية برهنت على أنها تفنن بالفتنة لدى الشعب
و الفتنة أشد من القتل
اجمل كلمة مو جهة للمسؤولين
الأحزاب المغربية برهنت على أنها تفنن بالفتنة لدى الشعب
و الفتنة أشد من القتل
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