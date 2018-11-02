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ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
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كُتّاب وآراء
رسالة مريم أمجون
الجمعة 02 نونبر 2018 - 15:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
1 - عبدو الجمعة 02 نونبر 2018 - 15:29
بارك الله فيها و حفظها من كل سوء و جعلها من خير خلق الله تعالى
2 - مغربي الجمعة 02 نونبر 2018 - 15:29
يقولون من أين تلك الثمرة من تلك الشحرة اللهم أصلح حال اولادنا وبناتنا
3 - amine الجمعة 02 نونبر 2018 - 15:30
دليل براءتها كطفلة هو عدم تملقها و إهداء فوزها للملك فهي أهدته للشعب المغربي. هنيئا لنا بها الله يحفظها لواليديها
4 - sociallllllll الجمعة 02 نونبر 2018 - 15:31
الله يحفظك يا مربم كيف ما حمرتي وجه والديك ووجه الشعب المغربي ورفعتي علم بلادك الله ينور طريقك في الدنيا والآخرة
5 - رشيد من فرنسا مغربي الجمعة 02 نونبر 2018 - 15:33
فينكم احكام البلد الذين يريدون تعليم ولاد الشعب البريوات والبغرير ، طفلة أحسن من مليون حاكم عربي ،
7 - nasimo الجمعة 02 نونبر 2018 - 15:35
اللهم احفظها من عين ياكريم
بسم الله ماشاء الله
بسم الله ماشاء الله
8 - امينة الجمعة 02 نونبر 2018 - 15:35
هنيئا لك حبيبتي اتمنى لك مسيرة موفقة وارجو ان تكوني مثالا يحتذى لباقي الاطفال
9 - مغربي الجمعة 02 نونبر 2018 - 15:37
ما شاء الله عليها ، شرفت المغرب أحسن تشريف الله يحفظها لوالديها و إن شاء الله تكون في المراتب العليا بإذنه تعالى .
10 - ماشاء الله الجمعة 02 نونبر 2018 - 15:38
ماشاء الله عليك ربي يحفظك من أذى الإنس والجن ليت كل أسرة مغربية اهتمت بأبنائها وصقلت مواهبهم وارشدتهم للطريق الصحيح لو حصل هذا مارأينا الإجرام والمخدرات والوقفات الفارغة حيث المطالبة بالحقوق دون الاهتمام بالواجبات
11 - خالد - أزرو الجمعة 02 نونبر 2018 - 15:38
حفظك الله يا بنيتي و أكثر الله تعالى من أمثالك. إنه لشرف عظيم أن نعلم و نلقن أولادنا و بناتنا اللغة العربية حتى يظهروا بهذا المستوى. لغة القرآن و العز و التقدم. تحية للأبوين.
12 - سلمى الجمعة 02 نونبر 2018 - 15:40
ما شاء الله عليك. قراءة و ثقافة و أدب و جائزة مالية قدرها ملايير .تستحقين كل تهنئة و تقدير. أتمنى أن تواصلي
13 - khalid الجمعة 02 نونبر 2018 - 15:40
ما شاء الله هداد البنبة مفخرة للمغاربة أتمنى أن يحدو حدوها جميع الأطفال و لما لا نحن الكبار اللدين هجروا الكتاب و المطالعة و انصهروا بين براتن الشاشات.
اللهم احفظها لوالديها و من ساهم في تربيتها.
اللهم احفظها لوالديها و من ساهم في تربيتها.
14 - محمد من تطوان الجمعة 02 نونبر 2018 - 15:42
هنيئا لك مريم. أتمنى لك مسيرة موفقة في حياتك كلها، و مزيدا من التألق.
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