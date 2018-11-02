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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | استقبال بطلة تحدي القراءة

استقبال بطلة تحدي القراءة

الجمعة 02 نونبر 2018 - 15:40

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - عبداللطيف الجمعة 02 نونبر 2018 - 15:55
قطرة علم وسط حشد من الجهل ..امامنا طريق طويلة اااحمادي.
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52
2 - العلم نور الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:02
هذا ما نريده.الإحتفاء بمواهب العلم و القراءة و ليس الغناء و الرقص .يجب أن يصعد جيل متنور قادر على أن يسير بالوطن نحو التقدم
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36
3 - مستغربة الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:03
ماهدا ياهدا ؟؟؟؟خلعتو البنت استقبال فحال .....الله يسترك ابنتي بقيتي فيا مع هاد الناس لي زعما استقبلوك
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8
4 - khalid الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:04
ما شاء الله هداد البنية مفخرة للمغاربة أتمنى أن يحدو حدوها جميع الأطفال و لما لا نحن الكبار اللدين هجروا الكتاب و المطالعة و انصهروا بين براتن الشاشات.
اللهم احفظها لوالديها و من ساهم في تربيتها.
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21
5 - مواطنة عربية الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:04
الله يحفظك ويطول بعمرك حتى نراك مستقبلا أن شاء الله نابغة تدعم ثوابت اللغة العربية لغة القرآن
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18
6 - عبدالله الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:05
من كثرة مأسينا و افتقاد الفرح و فراغ جبة الحومة من كل يسر القلب ، لم يصدقوا ان وجدوا طفلة تمكنت بمجهودات غير حكومية لتتبوأ هذه المرتبة ،
ما هو خبر بقية المكونات البشرية المغربية يا حمادي !!
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13
7 - Ziryab الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:09
كل الأطفال بإمكانهم أن يكونوا عباقرة لو أتيحت لهم الظروف المناسبة كهذه الطفلة. هناك من هم محظوظون و آخرون متشردين في الشارع و بعضهم مهاجرون سريون على صغر سنهم يتسكعون في أوروبا و يبيتون في محطات الميترو. و أطفال الجبال يقطعون عشرات الكيلوميترات مشيا في البرد والعواصف الثلجية ليصلوا للمدرسة. و أطفال يلفون سجائر الحشيش في مظهر مخزي خصوصا في مناطق زرعها، وفي كل هذا لا يرى الملك إلا طفلة متوقة و يغض الطرف عن الباقي،فهو دائما بجانب النجوم، كزعيتر؛ و لمجرد؛ و دبوز؛ ورضوان؛ و آخرون. و الأحرى به أن يقف إلى جانب اولئك الذين هم وضعية هشة و يوفر لهم أدنى شروط العيش الكريم لكي يطيروا بأجنحتهم.
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3
8 - abderahimfaraoiu الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:11
الحمد لله بنت بلادي شرفاتنا احسن تشريف نتمنا من وليداتنا تكون قدوة ليهم في مسيرتهم الدراسية والله ولي التوفيق
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2
9 - قرية أبا محمد الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:28
مبروك لمريم وعاءلتها وأسرة التعليم العمومي والمغاربة والعرب أجمعين على هدا الإنجاز ولكن طريقة استقبال الأشخاص في سن مريم التي لا تتجوز 8سنوات طريقة بداءية ولا تحترم براءة الطفلة وشكرا لكم
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6
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