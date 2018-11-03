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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | محنة الفنان حميد الزاهر

محنة الفنان حميد الزاهر

السبت 03 نونبر 2018 - 14:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - افران الاطلس المتوسط السبت 03 نونبر 2018 - 14:38
اللهم اشفيه واعفوا عنه يارب. اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي انت الشافي لاشفا الا شفاءك . اعطى الكثير للثقافة هذا الرجل . اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين . امين يارب العالمين
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2 - المهدي - فرنسا السبت 03 نونبر 2018 - 14:52
فنان عزيز علينا من زمن جميل لا زالت تتردد أغانيه التي ادخلت الفرحة الى قلوب المغاربة نتمنى له الشفاء العاجل أن شاء الله وندعو له بالصحة وطول العمر حتى يعود لأهله ومحبّيه وأهنئه على هؤلاء الأبناء الذين تنضح ملامحهم وطريقتهم في الحديث برفعة الأخلاق وحسن التربية والطيبوبة والاستقامة ..
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3 - عمر البيضاوي السبت 03 نونبر 2018 - 14:52
اللهم اشفه أنت الشافي وعافه أنت المعافي
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4 - stof السبت 03 نونبر 2018 - 14:56
حميد زاهير كان وما يزال عزيز على لواليدة ديالي الله ايطول ليها فعمرها. فنان بمعنا الكلمة الله ايشافيه او رحمو برحمته
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5 - hassan السبت 03 نونبر 2018 - 14:57
Bonne rétablissement notre grand artiste que j ai pu voir de près à Tiznit les années 80 .longue vie et bon courage à sa famille.
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