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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بديعة الصنهاجي تواجه مرميد

بديعة الصنهاجي تواجه مرميد

السبت 03 نونبر 2018 - 18:19

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - بيضاوي السبت 03 نونبر 2018 - 18:42
مفاجأة كبيرة ان اجد هذه الفنانة تتكلم بهذه الفصاحة و تناقش فكرة بفكرة انا الذي اعتقدت بانها تشارك في سلسلات الضحك فقط. حقيقة لها احترامي و تقديري بعد ان رايتها في المواجهة مع بلال
احتراماتي سيدتي
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2 - mouna السبت 03 نونبر 2018 - 18:51
كنعقال وحد النهار جات لعندنا الخدمة وكنت أنا لي غنقضي ليها طلبها. فلتقطنا صورة في الصباح ومع الاسف تبلوكاليا الهاتف في المساء وضطريت نفورماطيه ومشفتش كيف جينا في الصورة هههه
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