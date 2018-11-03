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استطلاع هسبريس
ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
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كُتّاب وآراء
بديعة الصنهاجي تواجه مرميد
السبت 03 نونبر 2018 - 18:19
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - بيضاوي السبت 03 نونبر 2018 - 18:42
مفاجأة كبيرة ان اجد هذه الفنانة تتكلم بهذه الفصاحة و تناقش فكرة بفكرة انا الذي اعتقدت بانها تشارك في سلسلات الضحك فقط. حقيقة لها احترامي و تقديري بعد ان رايتها في المواجهة مع بلال
احتراماتي سيدتي
احتراماتي سيدتي
2 - mouna السبت 03 نونبر 2018 - 18:51
كنعقال وحد النهار جات لعندنا الخدمة وكنت أنا لي غنقضي ليها طلبها. فلتقطنا صورة في الصباح ومع الاسف تبلوكاليا الهاتف في المساء وضطريت نفورماطيه ومشفتش كيف جينا في الصورة هههه
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