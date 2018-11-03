24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
03/11/2018
الأيام القادمة
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:18
|07:45
|13:16
|16:11
|18:37
|19:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
- الشوباني: الخازن الإقليمي يعرقل عمل جهة درعة
- مغاربة إسبانيا والدرس البرازيلي
- اسليمي: مقاطعة الرميد تنقل سلوكات حزبية إلى مؤسسة دستورية
- تنظيف مقبرة في تمارة
- الفلاحة وخريطة الهشاشة
اسليمي: مقاطعة الرميد تنقل سلوكات حزبية إلى مؤسسة دستورية (5.00)
فكّ السحر والتواصل مع الجنّ .. "بيع الوهم" يحظى بالإقبال في سوس (5.00)
- ميمون الوجدي .. رائد فن الراي يغادر إلى دار البقاء - (150)
- مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري يتجاوز "التشويش" الجزائري - (78)
- دعيدعة: الزيادة في ضريبة السجائر تمس بالقدرة الشرائية للمغاربة - (60)
- فكّ السحر والتواصل مع الجنّ .. "بيع الوهم" يحظى بالإقبال في سوس - (52)
- رافضو الخدمة العسكرية بالمغرب يطرقون باب مجلس حقوق الإنسان - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مغاربة للعثماني: مَا قْنعتِيناش
السبت 03 نونبر 2018 - 19:56
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
1 - مجرد كلام السبت 03 نونبر 2018 - 20:14
فرق كبير بين بنكيران والعتماني كلامه كان مجرد كلام غير مقنع
2 - حلالة 59 السبت 03 نونبر 2018 - 20:18
اذا كان مجلس النواب شجاعا الحري به أن لا يجتمع للمصادقة على مشروع الساعة الاضافية خلالة نهاية الأسبوع بكل غدر. بون اعتبار شعب بكامله.و لكن الساعة الاضافية تخدم مصالحهم. سيما أن بعضا منهم يقطن بالخارج. و لمالا ؟ و أن مشاريعهم تشرع في العمل باكرا على حساب صحة البروليتاريا
3 - rachida السبت 03 نونبر 2018 - 20:26
وانا ايضا لم يقنعني ولاحظت من خلال كلامه انه هو ايضا غير مقتنع بما ساقه من تبرير وبان عليه الصعف وبصراحة بان عليه الضعف في جمع الجمل وفرق كبير بينه وبين بنكيران
4 - م ن السبت 03 نونبر 2018 - 20:30
ناس في ؤروبا يريدون ان يبقوهاكرينيتش. وانتم مقاتلين غير مع ⏰ بدلوها واقديمة ولاجديدة مبدلوهاش مقنعناش وقنعونا انتم من الوزير الى مقدم لايهمهم الا جني
5 - ماعند الميت مايدير ........ السبت 03 نونبر 2018 - 20:30
الشعب أصبح وسيلة فقط وليس له أي صوت أو حتى أهتمام من الحكومة حيت لاتهابه ولا تهتم به ولا تبالي بما يقول أو ما يعاني
بمعنى هم الرعاة ونحن القطيع
كيف لحكومة ستهاب الشعب وتعطيه قيمة وهو يخرج ويحتج يوم عطلة نهاية الأسبوع فكل المسؤولين سيقولون خليهم يفوجو على راسهم شوية و كولا يلغي بلغاه المهم عندنا هو لاغدليه يصبحو خدامين
سياسة فرق تسود نجحت ولم يعد لنا سوى الطاعة والصبر على الشحط
والقادم أسود
بمعنى هم الرعاة ونحن القطيع
كيف لحكومة ستهاب الشعب وتعطيه قيمة وهو يخرج ويحتج يوم عطلة نهاية الأسبوع فكل المسؤولين سيقولون خليهم يفوجو على راسهم شوية و كولا يلغي بلغاه المهم عندنا هو لاغدليه يصبحو خدامين
سياسة فرق تسود نجحت ولم يعد لنا سوى الطاعة والصبر على الشحط
والقادم أسود
6 - ع الحكيم السبت 03 نونبر 2018 - 20:33
حتى "الدولة" بغات شي واحد للي ما يقنعش الشعب!!
المخزن يخاف ويهاب أصحاب الكريزمة مثل بنكيران والزفزافي، ولهذا يسعى جاهدا لابعادهم من المشهد السياسي بكل الوسائل.
أما العثماني وحكومته لا يمثل الشعب بثاثا.
المخزن يخاف ويهاب أصحاب الكريزمة مثل بنكيران والزفزافي، ولهذا يسعى جاهدا لابعادهم من المشهد السياسي بكل الوسائل.
أما العثماني وحكومته لا يمثل الشعب بثاثا.
7 - omar السبت 03 نونبر 2018 - 20:33
قال ليك اسيدي ما بغاش يبقى يغير الساعة 4 المرات فالعام ناض غرق لبوها الشقف وخلانا ما عندنا حتى كود
خصك باش تدير هاذ التوقيت العوج تحيد الريزو وتمشي للساعة تزيد فيها ستين دقيقة بزز
كاين شي حماق كثر من هاذا
شي نهار خفت غير خميسنا يولي جمعة
الله يحفظ الله يستر
خصك باش تدير هاذ التوقيت العوج تحيد الريزو وتمشي للساعة تزيد فيها ستين دقيقة بزز
كاين شي حماق كثر من هاذا
شي نهار خفت غير خميسنا يولي جمعة
الله يحفظ الله يستر
8 - متابع السبت 03 نونبر 2018 - 20:35
عليكم الاتصال بشيخ الحزب الريسوني لتاصيل المسالة دينيا والباسها لباسا شرعيا كما عهدنا فيكم لعل وعسى حتى هاد المرة تسلم الجرة
9 - الحازق في المأزق السبت 03 نونبر 2018 - 20:53
المضحك في الأمر أن سعادة رئيس الباطرونا و حاشا أن يكون رئيس حكومة يقول بأن ساعته الإضافية ستوفر 260 مليون درهم أو كما قال ههه ونسي بأن الإنفاق فقط على الوجبات اليومية لوجبة الغداء سوف ترهق جيوب المواطن البسيط ولكن لكل ليلاه فليلى سعادة الرئيس فرنسية وليلى المواطن هي ليلى المغربية ههه والله شتان بين الدمقرطة و المطرقة والدود نوعان ههه
10 - العندليب السبت 03 نونبر 2018 - 20:54
لافائدة في تكرار ماقيل. هذه الساعة الملعونة ( الساعة العثمانية ) أسالت كثيرا من المداد وأججت كثيرا من النفوس. وأصبح الغضب والسخط واللعنة هم السائدون في المجتمع، لأن هذا القرار أربك حياة الناس وتحدى مشاعرهم ومس بكرامتهم. فلا داعي للف والدوران والبحث عن مبررات واهية والتي كلها تدعوا إلى السخرية. ومن العار أن يتشبت رئيس الحكومة "بمعطيات" كاذبة ومحاولة تضليل الشعب. هذا الشعب الذي أصبح واعيا وعلى علم بما يجري حوله وفي العالم. ومن جديد نطالب بالتراجع وإلغاء هذه المهزلة التي نرفضها جملة وتفصيلا، والعودة وإلى الأبد إلى الساعة البيولوجية، ساعة غرينيتش .ونحن وراك وراك السي العثماني حتي تصحو من غفلتك وترجع إلى الصواب.
11 - ع.بناني السبت 03 نونبر 2018 - 20:56
الملاحظ اليوم أن الفاعل السياسي يخفي الحقائق على المواطنين أكثر مما يبدي. فمطالبة السيد رئيس الحكومة مخاطبتنا عبر القناة الأولى هي فقط من قبيل الإفصاح علانية أن حكومته من تدير رحى كل القرارات المتخذة ضدا عن تطلعات ورغبات المواطنين. فإن كان الأمر كما يقول بأن الحكومة هي وحدها المسؤولة عما آلت إليه أوضاع المواطنين فيجب الحجر عليها وإسقاطها لأن المغاربة على جميع المستويات لن يرضوا هدر الزمن السياسي لفائدة أشباه ااسياسيين الذين يتحججون دائما بأن القرارات تأتي من جهات أخرى ومن ضمنها ما خو إقتصادي على سبيل المثال لا الحصر. أما إن كانت الحكومة ليس بيدها زمام الإمساك بالقرارات فلنقرئ على السياسة والسياسيين السلام.
12 - صراحة....راحة.... السبت 03 نونبر 2018 - 21:00
باختصار شديد وبكل صراحة ؛
الشعب المغربي يستحق رئيس حكومة من المستوى الرفيع.
تابعت بداية البرنامج..لاحظت أن سي العثماني يتلعثم عند الإجابة و إجابته غير مقنعة
Il a été coincé
à maintes reprises par le journaliste si Youssef de midi 1 TV..........
المحاورة مع رجال ونساء الإعلام تتطلب مهارات في فن التواصل والإقناع والتي للأسف لا تتوفر في رئيس الحكومة الحالي.
صراحة شتان بينه وبين سي بنكيران.
الشعب المغربي يستحق رئيس حكومة من المستوى الرفيع.
تابعت بداية البرنامج..لاحظت أن سي العثماني يتلعثم عند الإجابة و إجابته غير مقنعة
Il a été coincé
à maintes reprises par le journaliste si Youssef de midi 1 TV..........
المحاورة مع رجال ونساء الإعلام تتطلب مهارات في فن التواصل والإقناع والتي للأسف لا تتوفر في رئيس الحكومة الحالي.
صراحة شتان بينه وبين سي بنكيران.
13 - مراكشي مهاجر السبت 03 نونبر 2018 - 21:07
الغريب ف الآمر هو ممرعينش لسمعة الحزب العدالة والتنمية.!!
نخاف لبخلقوا حزب جديد لتغليط الشعب المغربي مرة اخرى في الانخابات المقبلة...
لان الاحزاب تعيش بما اكتسبته في الانتخابات
نخاف لبخلقوا حزب جديد لتغليط الشعب المغربي مرة اخرى في الانخابات المقبلة...
لان الاحزاب تعيش بما اكتسبته في الانتخابات
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13