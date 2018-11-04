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كُتّاب وآراء
أيام ميمون الوجدي الأخيرة
الأحد 04 نونبر 2018 - 10:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
1 - كل نفس ذائقة الموت الأحد 04 نونبر 2018 - 11:09
الله ارحمو مسكين و اوسع عليه. انسان عزيز عند المغاربة كلهم، كنطلبو من الله اغفر ليه، وشافي جميع مرضى السرطان.
2 - مغربية حرة الأحد 04 نونبر 2018 - 11:10
راه التهميش ما كيشملش غير الفنانين التهميش كيشمل الشعب المغربي كله الذي لا حول ولا قوة له لي عندو الفلوس وباك صاحبي راه كيداوى فاحسن مصحة وتحت الرعاية الكاملة ولا كيمشي الخارج ولي معندوش الله غالب ولكن الله يمهل ولا يهمل، الله يرحم الفقيد ويغفر له ويجعل مثواه الجنة ويرزق اهله الصبر والسلوان
3 - مغربي الأحد 04 نونبر 2018 - 11:11
الله ارحم الفنان الكبير ميمون الوجدي وان يسكنه فسيح جناته. ولكن انا لا اتفق مع الاخ كمال الوجدي الفنان يجب ان يهيأ نفسه للايام الاخيرة وان يدخر من ايام العطاء والغناء والسهرات وما يجنيه من اموال خلال السهرات. وان لا ينتظر احد بان يجود عليه. لانه كما يقول كمال يجب على المسؤولين ان ينظروا الى الفنانين. فليعلم اخي كمال ان هناك فءة عريضة من الشعب المغربي قدموا الكثير والكثير ومازالوا يقدمون ولا يستفدون من شيء الا اجرهم الصغير الدي يتقاضونه. وعندما يحالون على القاعد فان اكثرهم لا يجد حتى براكة في يسكن هو واولاده. لهادا استسمح اخي كمال والله ارحم المرحوم.
4 - مولود الأحد 04 نونبر 2018 - 11:15
الله يرحمه و يوسّع عليه. أحد أفضل الممثلين للراي الوجدي الهادف و الملتزم.
5 - مغربي الأحد 04 نونبر 2018 - 11:15
الله ارحمو ويوسع عليه وانا لله وانا اليه راجعون
الفنان المحلي يهمش وياتى بفنانين من الخارج ويكرمون بالمليارات
خلاوها ناس زمان <<خبز الدار ياكل البراني>>
الفنان المحلي يهمش وياتى بفنانين من الخارج ويكرمون بالمليارات
خلاوها ناس زمان <<خبز الدار ياكل البراني>>
6 - غيور على وطنه الأحد 04 نونبر 2018 - 11:22
رحم الله اخونا ميمون الوجدي واسكنه فسيح جناته.
اما المسؤولية في المغرب فهي منعدمة في بلدنا يا اخي كمال . والكل يعرف ذلك .
اما المسؤولية في المغرب فهي منعدمة في بلدنا يا اخي كمال . والكل يعرف ذلك .
7 - saidr الأحد 04 نونبر 2018 - 11:24
الله يرحم ولد واد الناشف العزيز بزاف ويجعله في روح وريحان وجنة نعيم،والتغطية الصحية لابد منها لأصحاب الأمراض المستعصية خصوصا يستفيد منها الفقراء وحتى الوزراء،لأن المرض المكلف إذا أصاب الغني هو بنفسه يرجع يشحذ لكي يتداوى ولن يستطيع،هاهواك فنان عملاق آخر حميد الزاهر مريض لايزاروالله أعلم كيف سيسدد مصاريف العلاج،قلبنا يبكي على السبعينات والثمانينيات حيث كان رباط الزيارة والتضامن والوقوف والجمع للمحتاج مقدس بين الناس.
8 - ماجد واويزغت الأحد 04 نونبر 2018 - 11:28
اللهم ارحمه واغفر له و اجعل مثواه الجنة
9 - عاشق ميمون الأحد 04 نونبر 2018 - 11:29
الله يرحمه .. الحاجة لي كنستغرب ليها،هو شوفو على فيلا عندو، ورغم ذلك كان مسكين مقصح ماديا، وهذا دليل على ان هاد لمرض اللعين مكلف وباهظ جدا
10 - rachid الأحد 04 نونبر 2018 - 11:29
مات و ترك الصدمة كبيييييييييييييرة في قلوب محبيه.
الله يرحمه. ان لله و ان اليه راجعون
الله يرحمه. ان لله و ان اليه راجعون
11 - هرو هولاكو الأحد 04 نونبر 2018 - 11:51
رحل عنا إلى دار البقاء صاحب أغنية "كلشي لقبر" التي غناها أواخر ثمانينيات القرن الماضي. كما غنى سنة 1988 خلال البرنامج الشهير "سهرة الأقاليم" بعض من أغانيه الأولى بمدينة بوعرفة ممثلة بإقليم فكيك في نفس البرنامج وقد داع صيته بالمغرب كافة خلالها معترفا بحبه لهده المدينة الشرقية الصغيرة و بالمناسبة أتمنى أن تعاد هده السهرة بالقناة الأولى. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون.
12 - مغربي الأحد 04 نونبر 2018 - 12:03
في نضرك من يملك فيلا مثل هذه هو المهمش أم من يفترش الأرض و السماء غطاؤه في هذا البرد و الشتاء و التلوج؟؟؟؟ أريد جوابا
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