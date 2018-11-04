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كُتّاب وآراء
جثة الراعي وسط الثلوج
الأحد 04 نونبر 2018 - 10:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
1 - فؤاد من برشلونة الأحد 04 نونبر 2018 - 11:30
اللهم ارحمه و اغفر له و اسكنه فسيح جناتك يارب العالمين
2 - عبدالحق الأحد 04 نونبر 2018 - 11:30
انا لله وانا اليه راجعون
اللهم رحمه برحمتك الواسعة
اللهم رحمه برحمتك الواسعة
3 - رحمه الله الأحد 04 نونبر 2018 - 11:34
اين السيد رئيس المحكومة صاحب ان المغرب احسن من فرنسا... اليست روح هذا المسكين دليلا قاطعا على مدى افلاسكم الاخلاقي و السياسي... ان لله وان اليه راجعون.
4 - soufiane الأحد 04 نونبر 2018 - 11:35
ليك الله يا مسكين
إنا لله وإنا إليه راجعون
و الله يرحمو و يوسع عليه
شكوتك الله يا بلدي
إنا لله وإنا إليه راجعون
و الله يرحمو و يوسع عليه
شكوتك الله يا بلدي
6 - وطني الأحد 04 نونبر 2018 - 11:38
اولا اللهم ارحمه و جميع موتى المسلمين.ثانيا يبدوا من خلال الصورة يبدوا انه انهيار ثلجي.لانه لا يعقل شخص ابن المنطقة و خبير في المسالك الجبلية ان يتيه او انه لم يستعد لهذه الانشطة.هذا رأيي و لكم واسع النظر.و اسامح كل من سبني او نقص من عقلي.شكرا
7 - youssef الأحد 04 نونبر 2018 - 11:38
توفي شهيدا في سبيل لقمة العيش ان لله وان اليه راجعون.
8 - مغربية الأحد 04 نونبر 2018 - 11:39
اولا الله يرحم المسكين قطع لي قلبي لا احد يتمنى ان يموت وحيدا و بهده الطريقة . هادي هي عيشة اكثر المغاربة يجريو وراء لقمة العيش وسط الصعاب و المخاطر و حكومتنا الموقرة واحلة غير في زيدو ساعة نقصو ساعة للتسهيل المعاملات مع الخارج و كاننا كلنا رجال اعمال و لنا مشاريع و معاملات مع الدول الاجنبية .وفري اولا ظروفا كريمة للمواطن البسيط و بعدها فكري في الاعمال و المشاريع مع الدول .
9 - ayoub الأحد 04 نونبر 2018 - 11:40
من رحمة الله بهاد الشعب انه لم يسلط علينا لا اعاصير و لا زلازل و لا بلاء عظيم لانه يعلم.سبحانه كمية المعاناة التي نتكبدها ... حوادث سير .. جرائم قتل ... موت بالامراض
.. موت من اامعاناة .. موت بالاهمال الخ ... و لو خرجنا باحصائيت عن عدد الوفيات سنجد اننا نتفوق على البلدان التي بها حروب و افات في عدد الاموات ... اللله يرحمك و ياخد الحق فلي كان سباب
.. موت من اامعاناة .. موت بالاهمال الخ ... و لو خرجنا باحصائيت عن عدد الوفيات سنجد اننا نتفوق على البلدان التي بها حروب و افات في عدد الاموات ... اللله يرحمك و ياخد الحق فلي كان سباب
10 - abderrahim الأحد 04 نونبر 2018 - 11:40
هذا حال الفقراء مهمشون ومنكوبون لو كان أجنبيا أو أحد أبناء النخبة لقامت القيامة ولتحركت كل الأجهزة بكل إمكانياتها لكن للأسف لا حياة للدراويش في هذا البلد ولا حق لهم سوى التصويت على الفاسدين
11 - سين الأحد 04 نونبر 2018 - 11:40
رحمك الله يا أخي... كنت تبحث عن مأكل قطيع غنمك وعن رزق حلال تواجه به صعوبة الايام و التضاريس ...فاذا المنية توافيك... روحك و غنمك... حق عند الله لا تقلق... حقك اتاخذو يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم .
12 - استاذ الأحد 04 نونبر 2018 - 11:46
لاحول ولاقوة الى بالله حسبي الله ونعم الوكيل هذه ساكنة تعني الكثير والله من خلال تجربتي في تعليم دائما والله ناقص في مدراس في مشتشفيات في طرق المسؤول المغربي يجلس في بيته مكيف ولا ينظر الى احوال الناس بالله عليكم هل انتم مسلمون حقا بالله عليكم هل هذه هي الامة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر عيب وعار عباد الله الموطن الفقير واش ذنب ديلو هوالموت ألا يتوفر على ابسط حقوقه هي الطب عجزت عن كتابة
13 - ber nour الأحد 04 نونبر 2018 - 11:47
الله ارحمو واصبر الاهل والأحباب والعائلة يارب امين يجب تحذير الساكنة من هبوب الثلوج في هذه المناطق الجبلية والله المستعان
14 - اللهم صل على سيدنا محمد الأحد 04 نونبر 2018 - 11:47
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويصبر عائلته ويرزق الجنة بدون حساب ولا سابق عداب وصل الله وسلم على سيدنا محمد والله القلب يبكي على حال أهلنا حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مسؤول
15 - ولد لبلاد الأحد 04 نونبر 2018 - 11:50
لو مان أجنبيا لارسلت الطائرات المروخية لإنقاده، و لكن و الحمد لله قدر له أن يكون مغربيا. فرحمك الله و غفر لك و بدلك ارضا خيرا من ارضك، جناة عدن بإذن الله. و لك الله يا وطني، اجي فيمن النوبة دابا
16 - هشام شهيد الأحد 04 نونبر 2018 - 11:50
لو كان سائحا اجنبيا لا فتشو عليه في كل مكان ... لكنه مجرد رعي عند هولاء المفسدين .. رحمة الله عليه.
17 - mohamed الأحد 04 نونبر 2018 - 12:05
سنسأل عن هذا يوم القيامة ... حرم الله عمر بن الخطاب كان يخشى أن يسأل عن بغلة أن تعثر لماذا لم يصلح لها الطريق ....
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