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كُتّاب وآراء
فاس ترفض الساعة الجديدة
الأحد 04 نونبر 2018 - 12:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
1 - ميلود الأحد 04 نونبر 2018 - 14:41
الحل الوحيد هو عدم تبنيها في حياتنا اليومية و عدم الإعتراف بها
2 - ليك الأحد 04 نونبر 2018 - 14:45
ليكن في معلومكم اخواني اخواتي...را الفجر غادي يولي يأذن مع 7 و نص فشهر 12 و واحد ...
وا نوضوا ندويو على راسنا و على ولادنا...انا اصلا العطلة هادي كنبغي نفيق مع 10 كنلقى راسي فقت مع 12 ديال النهار بليل ماكنقدرش ننعس واش غير بوحدي لي عندي هاد المشكل ولا حتى نتوما...
وا نوضوا ندويو على راسنا و على ولادنا...انا اصلا العطلة هادي كنبغي نفيق مع 10 كنلقى راسي فقت مع 12 ديال النهار بليل ماكنقدرش ننعس واش غير بوحدي لي عندي هاد المشكل ولا حتى نتوما...
4 - Brahimi الأحد 04 نونبر 2018 - 14:47
بلا متبقاو تقولو العثماني ولا الخلفي لي زادو الساعة هادوك مجرد خدام عند الأسياد ديالهم وعيقوا الله يرحم والديكم لي زادوها راه كنعرفهم غير بالسمية معمرهم هدرو ولا دارو شي تصريح هداك العثماني كيعرف حتى يتواصل عاد باش يقنع.
5 - pedro الأحد 04 نونبر 2018 - 14:47
أبا بعدا لا أرى أي عائق معقول مما تم ذكره في هاته الساعة الجديدة , إلا الكريساج , إلا الفياق بكري , مالو الفياق بكري ؟؟ بالذهب مشري , كايين دول في إسكندينافيا و راه عندهوم الليل أكثر من النهار ومع ذلك لا يشتكون , شكون لي جاب الكريساج واش ولاد الشعب ولا شكون؟؟؟؟
تعليق غير لائق
-12
6 - حسن الأحد 04 نونبر 2018 - 14:49
فاس متضررة من هده الساعة المشؤومة مثل جميع مدن المغرب لا تنسوا المطالبة بحذفها
7 - rachid الأحد 04 نونبر 2018 - 14:52
والله الا عقداتنا هاذ الساعة مابقينا نكلسو مع مالين الدار غير تندخلو من الخدمة اوتانعسو باش انفيقو بكري.
8 - محمد أمين الأحد 04 نونبر 2018 - 14:54
ارحل ارحل ارحل ارحل ارحل ارحل ارحل ارحل الله يخد فيك الحق
9 - المرزوقي الأحد 04 نونبر 2018 - 14:55
حكومة الا العدالة واللا تنمية
اتحدي للشعب المغربي بالكامل
هاذ انتقام
اتحدي للشعب المغربي بالكامل
هاذ انتقام
10 - هشام الأحد 04 نونبر 2018 - 14:56
هذا قرار لا رجعة فيه و قرار سيادي على فم رئيس الحكومة و مرسوم ملكي و ركزو فالكلمة الاخيرة ملكي اي ان الحكومة غا رسوم متحركة لعبة فيد الحاكم الاساسي واش مفاهمين الشعب
11 - لله الأمر من قبل ومن بعد الأحد 04 نونبر 2018 - 14:56
بغض النظر عن الساعة التي فرضت علينا بقوة السلطة فالمغرب ذاهب ألى الهاوية و ألى فوضى شعبية الأوضاع على وشك الأنفجار الكل ساخط وحاقد وغاضب يسب ويشتم في الكل قاطعنا وقامت القيامة تم وعدنا رئيس العصابة عفوا الحكومة بوجود ألية لتحديد سعر المحروقات بعد مرور شهور لا حظنا أرتفاعه من جديد تم خرج لنا الوزير الذي قدم الأستقالته الصورية لكي يقول لنا بكل تبجح ضاربا بعرض الحائط ما صرح به رئيسه أنهم لا يتحكمون في سعر المحروقات بمعنى مسألة الألية تصريح أرتجالي عشوائي
لا أضراب ولا مقاطعة ولا سخط شعبي ولا رفض ولا غضب ينفع معهم وهم يستمرون في قهرنا بسلطتهم القمعية وقراراتهم المستفزة وقانونهم الظالم
بالله عليكم ماهو الحل مع هده العصابة !!!
الأنفجار سيأكل الأخضر واليابس لا محال منهم عندها لن ينفع لا قمع ولا سيمي ولا درك حربي ولا أي شيء
اللهم ألطف بهذا البلد راه الموس وصل العضم
لا أضراب ولا مقاطعة ولا سخط شعبي ولا رفض ولا غضب ينفع معهم وهم يستمرون في قهرنا بسلطتهم القمعية وقراراتهم المستفزة وقانونهم الظالم
بالله عليكم ماهو الحل مع هده العصابة !!!
الأنفجار سيأكل الأخضر واليابس لا محال منهم عندها لن ينفع لا قمع ولا سيمي ولا درك حربي ولا أي شيء
اللهم ألطف بهذا البلد راه الموس وصل العضم
12 - محمد الأحد 04 نونبر 2018 - 14:59
يقولون اقتصاد الطاقة ولكن لا أرى هناك اقتصادا نقتصدها في المساء لكي نضيعها في الصباح ....مداويخ.
13 - هرو هولاكو الأحد 04 نونبر 2018 - 15:03
لا بأس إن اعتمدت الساعة الإضافية شريطة أن يوافق عليها الشعب عبر استفتاء كما كان يستفتى سابقا في أمور سياسية.
14 - فرحات الأحد 04 نونبر 2018 - 15:08
التساوي في التوقيت مع الاتحاد الأوروبي ولكن هل نحن متساوون معهم في الحقوق و في الأجور وفي المنظومة ككل ؟ هل تعبيري خارج عن الصواب ؟
15 - الجايي محمد سعيد الأحد 04 نونبر 2018 - 15:10
لاحول ولاقوه الا بالله العلي العظيم
16 - معكاز الأحد 04 نونبر 2018 - 15:10
لا تقلقوا من زيادة هده الساعة يا معشر الكسلاء مع الوقت عدي توالفو و تعتادوا عليها . ويصبح توقيت عادي.
اما الدين يتكلمون عن لكريساج .
لكريساج لا يتعامل مع الوقت بل مع الفرصة.
اما الدين يتكلمون عن لكريساج .
لكريساج لا يتعامل مع الوقت بل مع الفرصة.
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