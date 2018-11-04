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ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
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كُتّاب وآراء
ازدواجية سلوك المغاربة
الأحد 04 نونبر 2018 - 19:26
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - mohamed الأحد 04 نونبر 2018 - 19:45
يقول المثل المغربي : الله ينجيك من المشتاق الى فاق ؛ ويقول : مزوق من برا واش أخبارك من الداخل .
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