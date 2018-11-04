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ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
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كُتّاب وآراء
جنازة ميمون الوجدي
الأحد 04 نونبر 2018 - 17:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - Ahmed الأحد 04 نونبر 2018 - 18:05
رحم الله الفقيد بواسع رحمته وان الله وإنا إليه راجعون
2 - آية دعاء الأحد 04 نونبر 2018 - 18:07
رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. و إنا لله وإنا إليه راجعون
3 - rachid khrga الأحد 04 نونبر 2018 - 18:07
ان لله و ان اليه راجعون
اللهم ارحمه واسكنه فسيح جنانه
ا
اللهم ارحمه واسكنه فسيح جنانه
ا
4 - دكتور سعد الأحد 04 نونبر 2018 - 18:08
للأسف حضور عدد قليل من المواطنين، كذلك يلاحظ غياب الفنانة القدماء وكذلك المعاصرين، تهميش في الحياة وكذلك في الممات، على مايسمون أنفسهم فنانة متل المجرد وعمرو وابتسام وبطمة وغيرهم الكتير ان يستفدو من هذه الدروس قبل فوات الأوان، في الحفلات تجد الألف يشجعونك، وعند نهاية حد لن يذهب معك سوى عائلتك. دوم الحال من المحال
5 - ابو حسام الأحد 04 نونبر 2018 - 18:10
خير الكلام لا اله إلا ألله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تغمد الله المرحوم برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون
6 - سمير الأحد 04 نونبر 2018 - 18:10
إن لله وإن إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت والبقاء لله يا أولي الألباب
7 - سمو عليه الأحد 04 نونبر 2018 - 18:11
الله يرحمو، تعازينا للعائلة الفنية و لعائلته الصغيرة.
8 - محمد التازي الأحد 04 نونبر 2018 - 18:12
ان لله وانا اليه راجعون اسكنه ألله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان فنان بكل ماتحمل الكلمة من معنى رحمه الله.
9 - كمال الأحد 04 نونبر 2018 - 18:15
الفنانون لايريدون من يذكرهم بالموت لأنه هادم اللذات ..كما أن تشييع الميت إلى مثواه الأخير ليس فيه منفعة مادية يحصلون عليها أو وسام سيتقلدونه...
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