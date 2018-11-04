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ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
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كُتّاب وآراء
جنازة مهيبة للمدرب مديح
الأحد 04 نونبر 2018 - 20:32
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - Doukkala الأحد 04 نونبر 2018 - 20:54
نسأل الله العظيم أن يتجاوز عن سيئاته إن كان مسيئا و أن يزيد في ميزان حسناته إن كان محسنا و أن يجعل قبره روضات من رياض الجنة و أن لا يجعل قبره حفرة من حفر جهنم. اللهم نقيه من خطايا كم ينقي التوب الأبيض من الدنس و اللهم أغسله من خطاياه بالماء و الثلج. و صبر أهله و اللهم اغفر لأمواتنا و أموات جميع المسلمين. اللهم لا تفتنا بعدهم و لا تحرمنا أجرهم.
2 - مهاجر الأحد 04 نونبر 2018 - 20:56
حتى في الذفن ترى هناك وهناك من يسجل الفيديوهات للنشر في يوتوب وانتظار فتات من المال علما ان ما صوره ليس بالبوز بل هو منظر سيتكرر بنفس الطريقة حتى مع من كان يصور لان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. الاخلاق والوعي معضلة الامم العربية. التعليم ثم التعليم ثم التعليم
3 - أبوياسر الأحد 04 نونبر 2018 - 20:58
لِلّه ما أعطى ولِلّه ما أخذ رحمه اللّه تعالى ورزق أهله الصبر
4 - abdilahe ech-chary الأحد 04 نونبر 2018 - 20:58
ان لله وان اليه راجعون الله يرحمهة ورزقه الجنة وتبته عند السؤال يا رب
5 - saidr الأحد 04 نونبر 2018 - 21:04
الحمد لله كل الناس تتاسف عليه وتشهد له بالخير فهنيئا له وينال الله أن يتغمده بواسع عفوه وجوده ورحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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