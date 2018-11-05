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كُتّاب وآراء
أكاديمية الفنون التقليدية
الاثنين 05 نونبر 2018 - 13:09
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - Peace الاثنين 05 نونبر 2018 - 13:30
مدهش, رائع! تبارك الله عليكوم! عندكوم ذوق زوين بزاف . الله يعاونكوم و بالتوفيق. هذه حرفة فعلا شريفة و كما يقول المثل "الى ما غنات تستر"
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