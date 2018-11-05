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ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
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كُتّاب وآراء
حول وفاة راعي غنم بتازة
الاثنين 05 نونبر 2018 - 14:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
2 - عسو الاثنين 05 نونبر 2018 - 14:30
انهيار ثلجي يودي بحياة اربعة اشخاص على الأقل في جبال الالب الفرنسية
تواجه معظم دول أوروبا، موجه صقيع وعواصف ثلجية شديدة، منذ عدة أيام تسببت بفوضى في حركة النقل، كما أدت إلى شلل في الحياة العامة، وكذا وفاة عدد من المشردين، فيما غطت الثلوج الشواطئ والمباني، ما اضطر السلطات إلى تعطيل معظم الأعمال والمدارس التى أغلقت أبوابها، وإلى جانب الموت الناتج عن الطقس شديد البرودة، يلازمه أيضًا بعض مظاهر الرفاهية والمرح للأسر والأطفال التى تتنزه وتلعب بكرات الثلج.
واش نحملوا القايد دابا مسؤولية هاد الموتى؟؟؟؟
سيرو قراوا شوية وشوفوا العواصف الثلجية آش كتدير في الدول، انتما المغرب حماه الله من كل ضيق المشكل ديالنا حنا مع الفساد والشفارة والبرلمانيين واختلاس المال العام وأين هي الثروة ها المشكل الحقيقي اما السيد مات راه تواجد في المكان والوقت الغير مناسب اصافي
تواجه معظم دول أوروبا، موجه صقيع وعواصف ثلجية شديدة، منذ عدة أيام تسببت بفوضى في حركة النقل، كما أدت إلى شلل في الحياة العامة، وكذا وفاة عدد من المشردين، فيما غطت الثلوج الشواطئ والمباني، ما اضطر السلطات إلى تعطيل معظم الأعمال والمدارس التى أغلقت أبوابها، وإلى جانب الموت الناتج عن الطقس شديد البرودة، يلازمه أيضًا بعض مظاهر الرفاهية والمرح للأسر والأطفال التى تتنزه وتلعب بكرات الثلج.
واش نحملوا القايد دابا مسؤولية هاد الموتى؟؟؟؟
سيرو قراوا شوية وشوفوا العواصف الثلجية آش كتدير في الدول، انتما المغرب حماه الله من كل ضيق المشكل ديالنا حنا مع الفساد والشفارة والبرلمانيين واختلاس المال العام وأين هي الثروة ها المشكل الحقيقي اما السيد مات راه تواجد في المكان والوقت الغير مناسب اصافي
3 - toto الاثنين 05 نونبر 2018 - 14:40
dans les inondations qui ont frappé l'Italie il y'a eu 29 morts alors arrêtez vos sonneries.
4 - من كثرة الحسرة أتكلم الاثنين 05 نونبر 2018 - 14:44
على مآ يبدو لي أن البشر أصبح بالنسبة لهم كالذباب منهم من يموت من كثرة الإهمال في المستشفيات ومنهم من يموت على يد المجرمين بالأسلحة البيضاء وكذلك وووووو الله يلطف بنا وصافي
5 - امازيغي و افتخر الاثنين 05 نونبر 2018 - 14:45
الله يرحموو يغفر له و يصبر اهله لقد تهاون المسوولون عن انقاده لانه مواطن عادي لا حولة و لا قوة الا بالله العظيم
6 - SAID الاثنين 05 نونبر 2018 - 14:45
جبل بويبلان يسجل كل سنة اعلى نسبة التساقطات. السكان المجاورين يعيشون في عزلة تامة. لا طرق لا تمدرس لا مستشفيات .... حتى اشجار الغابة التي تباع لا يستفيدون من عائداتها رغم انهم سكان المنطقة
7 - مهاجر الاثنين 05 نونبر 2018 - 14:45
السلام عليكم
كفى من الأنانية كفى من النفاق استيقظوا من السبات
الكل مسؤول على ما يقع البوادي مهمشة و فقراء الحواضر مهمشون اين العادلة في العيش
الفوارق ظاهرة حتى لفاقدي البصر .ترى ما الحل.... ؟
الكل مسؤول
الوزير يتقاضى أجرا ويريد الزيادة
البرلماني له أجر ويريد الزيادة
الموظف يتقاضى أجرا ويريد الزيادة
.....
التجار الكبار و الفلاحون الكبار يوفرون أرباحا ويريدون اكتر وغالبا على حساب العمال
يامن له التروة في يده تذكر انك ستسال يوما اعدل وادي الأجور لمن تجير ......
الله معك يا ابن الجبل .... حتى الاعلام لا يتذكر إلا حين تقع المصائب
كفى من الأنانية كفى من النفاق استيقظوا من السبات
الكل مسؤول على ما يقع البوادي مهمشة و فقراء الحواضر مهمشون اين العادلة في العيش
الفوارق ظاهرة حتى لفاقدي البصر .ترى ما الحل.... ؟
الكل مسؤول
الوزير يتقاضى أجرا ويريد الزيادة
البرلماني له أجر ويريد الزيادة
الموظف يتقاضى أجرا ويريد الزيادة
.....
التجار الكبار و الفلاحون الكبار يوفرون أرباحا ويريدون اكتر وغالبا على حساب العمال
يامن له التروة في يده تذكر انك ستسال يوما اعدل وادي الأجور لمن تجير ......
الله معك يا ابن الجبل .... حتى الاعلام لا يتذكر إلا حين تقع المصائب
8 - عبدالحق الاثنين 05 نونبر 2018 - 14:54
هو الأجل التي كتبها الله سبحانه وتعالى في كتابه والطريقة التي سيقبض فيه الروح
ولكن لأنه فقير لم يستغت مثل تلك السويسرية التي تاهت في الثلوج بالمغرب حيث ارسلت طائرة تبحث عنها والكل تجند للبحث عنها
على العموم نحن سواسية عند الله سبحانه وتعالى
ولكن لأنه فقير لم يستغت مثل تلك السويسرية التي تاهت في الثلوج بالمغرب حيث ارسلت طائرة تبحث عنها والكل تجند للبحث عنها
على العموم نحن سواسية عند الله سبحانه وتعالى
9 - سيموا الاثنين 05 نونبر 2018 - 15:02
في الوقت الدي كان فيه الراعي البسيط يجمد في الثلوج بين نعاجه كان مسءولوا تازة والسلطات المحلية نيام في فراشهم الوثير، نيام بجسدهم وضماءرهم . اتخيل لو جاءتهم آنذاك مكالمة هاتفية من الفوق لهرولوا امام الكاميرات الى قمة الجبل. وروح الراعي البسيط لم تكن غالية كأرواح السياح الإسبان او السويسريين الذين استعملت الطائرات المروحية اثناء فقدانهم. فتبا لكم ولضماءركم.
10 - Ziryab الاثنين 05 نونبر 2018 - 15:07
راعي غنم تحاصره الثلوج عندما كان يبحث عن قطيع الماشية و لا أحدا حرك ساكنا للبحث عنه حتى فارق الحياة. و لنا أن نتخيل كم من الوقت قاوم المسكين رحمه الله، قبل أن تضعف قواه و ينال منه اليأس بفعل الألم و العياء و شدة الصقيع. أنها فعلا مأساة لا تقع إلا في أوقات الحروب. لكن في الجهة المقابلة هناك من ينظم ندوات للتسامح و سهرات للموسيقى الروحية و معارض للفن المعاصر و حفلات الشاي و الحلوى. و ذلك بعدما بنوا أكبر جسر معلق، و أكبر ناطحة سحاب و أسرع قطار.
عندما ضاع سائح إسباني في جبال الأطلس تمت تعبئة كل الوسائل و استنفار الدرك و الوقاية المدنية و السلطات المحلية ليعثروا عليه سالما في بضع ساعات.
و سائح آخر كان في طريقه لتسلق الجبل هذا الأسبوع، لكنه قرر أن يساعد سكان أحد الدواوير المنسية، حيث حمل معهم امرأة حامل على نعش لمدة ثلاث ساعات مشيا في الأحراش و الأودية.
..... هذا هو المغرب و لكن على الأأقل هناك من سيتكفل بمصاريف الدفن!
عندما ضاع سائح إسباني في جبال الأطلس تمت تعبئة كل الوسائل و استنفار الدرك و الوقاية المدنية و السلطات المحلية ليعثروا عليه سالما في بضع ساعات.
و سائح آخر كان في طريقه لتسلق الجبل هذا الأسبوع، لكنه قرر أن يساعد سكان أحد الدواوير المنسية، حيث حمل معهم امرأة حامل على نعش لمدة ثلاث ساعات مشيا في الأحراش و الأودية.
..... هذا هو المغرب و لكن على الأأقل هناك من سيتكفل بمصاريف الدفن!
11 - عابر الاثنين 05 نونبر 2018 - 15:14
سلام عليكم
كل نفس ضائقه الموت الله يرحم الاخ الراعي،وسائر موتى المسلمين
ولكن نجعل الاشياء كلها راي عام هدا مرفوض من وجهت رايي شخصي
المشاكل في جميع بقاع الارض تعددت الاسباب والموت واحد.
اما ان نحمل الحكومه صغيره والكبيره ارى انه مبالغ فيه.
فيجب على كل واحد من افراد الشعب تحمل مسئوليه كامله من اغنياء ان يعطو زكات اموالهم مثلا ان يقوم كل موضف في الحكومه بوجباته دون عرقله الواطنين كلنا مسئول من طرفه اما ان نعطي مسئوليه للحكومه وحدها هدا يجرنا الى ما لا تحمد عقباه والله مستعان الله يحفض وطننا المغرب من كثرت اللغط .والفتن.
كل نفس ضائقه الموت الله يرحم الاخ الراعي،وسائر موتى المسلمين
ولكن نجعل الاشياء كلها راي عام هدا مرفوض من وجهت رايي شخصي
المشاكل في جميع بقاع الارض تعددت الاسباب والموت واحد.
اما ان نحمل الحكومه صغيره والكبيره ارى انه مبالغ فيه.
فيجب على كل واحد من افراد الشعب تحمل مسئوليه كامله من اغنياء ان يعطو زكات اموالهم مثلا ان يقوم كل موضف في الحكومه بوجباته دون عرقله الواطنين كلنا مسئول من طرفه اما ان نعطي مسئوليه للحكومه وحدها هدا يجرنا الى ما لا تحمد عقباه والله مستعان الله يحفض وطننا المغرب من كثرت اللغط .والفتن.
12 - khalid الاثنين 05 نونبر 2018 - 15:18
الى رقم 2
عندك الحق، هو نيت تواجد في المكان غير المناسب لي هو المغرب، حيت هاد البلاد من غير المناسب للانسان يتواجد فيها في هاد الوقت الى ما كان غني!
واش السيد اسبوع و هو غايب، و الناس علمو بيه السلطات باش يقلبو عليه، و ماتسوقوش ليهم، حتى دازوا ايام عاد مسيفطين رجال الدرك تايتسلفو العكاكز عند سكان المنطقة باش اقلبو عليه وست الثلج! واش هذا انسان ولا حلزون!؟
و لايني حتى لي بلغو عليه خلاو فيها! كان عليهم يكولو ليهم كان معاه سائح ألماني، و نشوفو ديك الساعة المارينز غايوليو عندنا فالبلاد!
ايوا عنداك اوليدي تانتا طيح شي نهار تحصل شي حصلة، و دور بجنابك ماتلقى حد و كول ليا ديك الساعة، انهيار ثلجي!
عندك الحق، هو نيت تواجد في المكان غير المناسب لي هو المغرب، حيت هاد البلاد من غير المناسب للانسان يتواجد فيها في هاد الوقت الى ما كان غني!
واش السيد اسبوع و هو غايب، و الناس علمو بيه السلطات باش يقلبو عليه، و ماتسوقوش ليهم، حتى دازوا ايام عاد مسيفطين رجال الدرك تايتسلفو العكاكز عند سكان المنطقة باش اقلبو عليه وست الثلج! واش هذا انسان ولا حلزون!؟
و لايني حتى لي بلغو عليه خلاو فيها! كان عليهم يكولو ليهم كان معاه سائح ألماني، و نشوفو ديك الساعة المارينز غايوليو عندنا فالبلاد!
ايوا عنداك اوليدي تانتا طيح شي نهار تحصل شي حصلة، و دور بجنابك ماتلقى حد و كول ليا ديك الساعة، انهيار ثلجي!
13 - مواطن2 الاثنين 05 نونبر 2018 - 15:19
الاختلالات المسجلة في بلادنا كثيرة ومتنوعة مدونة في تقارير تعد بالمئات اغلبها ناتج عن سوء التدبير وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة...امور اصبحت واضحة تناولتها المنابر الاعلامية وخصصت لها مئات الجلسات على صعيد مختلف المستويات....وهذا لا يعني ان الدولة مسؤولة عن وفاة شخص يرعى الغنم في جبل بويبلان او في اية منطقة اخرى...هناك القدر والاجل المحتوم ...قد يكون الراعي توفي بسبب الثلوج او البرد ...فعلى اي اساس يحمل البعض السؤولية للمسؤولين عن تدبير الشان العام..لابد من قليل من المنطق على الاقل..حتى وسائل الانقاذ في تلك المناطق قد لا تجد سبيلها للوصول في الوقت المناسب...فقليل من المنطق والتعقل....رغم ان الامور لا تسير سيرها الطبيعي....يجب اعطاء كل ذي حق حقه....
14 - Samir الاثنين 05 نونبر 2018 - 15:22
المغرب اجمل بلد في العالم على رأي العياشه ههههههه
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