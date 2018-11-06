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كُتّاب وآراء
العلوي واحتقان الصّحة
الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 11:43
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - حسن لايف الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 08:44
00 انشري ياهسبريس
على هاذ الصحة اللي فيها التكرفيس
00 بطاقة الرميد
كلها تمرميد
00 السبيطارات معفونة
والمرضى مشطونة
00 الدوا خازنينوا
او على المريض ناكرينوا
00 العساسة في الباب
منوضين لعجب في المرضى ولحباب
00 الممرض والطبيب يتبكى
او المريض على من يتشكى
00 وزارة الصحة مغيبة
والحالة راه مسيبة
00 طلقي شوية لفلوس
او نقصي من لفشوش
على هاذ الصحة اللي فيها التكرفيس
00 بطاقة الرميد
كلها تمرميد
00 السبيطارات معفونة
والمرضى مشطونة
00 الدوا خازنينوا
او على المريض ناكرينوا
00 العساسة في الباب
منوضين لعجب في المرضى ولحباب
00 الممرض والطبيب يتبكى
او المريض على من يتشكى
00 وزارة الصحة مغيبة
والحالة راه مسيبة
00 طلقي شوية لفلوس
او نقصي من لفشوش
2 - ملاحظ امبن الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 10:02
واقع الصحة يعاني أطرا ومرضى.
مستعجلات مكناس : مستشفى محمد الخامس نموذج في المعاناة من الحراسة إلى الأطباء إلى الممرضين والتجهيزات الكل في معانات ومحنة ، نقص الأطر والتجهيزات والدواء ، أما الرميد فمشكلة.
الأطباء يعتدى عليهم والممرضات والممرضين.نقص الأطر يخلق ضغطا وفوضى حتى أن المركز يصبح أشبه بجوطية المتلاشيات.
أما المستشفى المحلي بمولاي إدريس على مقربة من مكناس لن تجد علاجا شافيا ويعتبر في حالته كمستوصف حي بينما ساكنة المدينة تتجاوز 11 الالف نسمة دون احتساب القرى المجاورة . وهو ما يجعل منه مركز تصدير المرضى إلى مكناس ، وهو ما يقتضي من الوزارة أن تجعل منه مركز ا إقليميا وليس مستوصف حومة اذا تم الاهتمام به. فالبناية مهمة ولكن مع الأطر والأدوية وشيء من الدفء . مدينة بلا صحة مجهزة ومعباة ليست سوى مشتل تناسل الأمراض .التجهيزات والأدوية والأطر ضرورية.
مستعجلات مكناس : مستشفى محمد الخامس نموذج في المعاناة من الحراسة إلى الأطباء إلى الممرضين والتجهيزات الكل في معانات ومحنة ، نقص الأطر والتجهيزات والدواء ، أما الرميد فمشكلة.
الأطباء يعتدى عليهم والممرضات والممرضين.نقص الأطر يخلق ضغطا وفوضى حتى أن المركز يصبح أشبه بجوطية المتلاشيات.
أما المستشفى المحلي بمولاي إدريس على مقربة من مكناس لن تجد علاجا شافيا ويعتبر في حالته كمستوصف حي بينما ساكنة المدينة تتجاوز 11 الالف نسمة دون احتساب القرى المجاورة . وهو ما يجعل منه مركز تصدير المرضى إلى مكناس ، وهو ما يقتضي من الوزارة أن تجعل منه مركز ا إقليميا وليس مستوصف حومة اذا تم الاهتمام به. فالبناية مهمة ولكن مع الأطر والأدوية وشيء من الدفء . مدينة بلا صحة مجهزة ومعباة ليست سوى مشتل تناسل الأمراض .التجهيزات والأدوية والأطر ضرورية.
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