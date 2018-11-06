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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | زيادة أسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر

الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 23:16

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مول الكارو الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 23:23
الله اعفو على الجميع.البلية صعيبة
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2 - زكرياء المغربي الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 23:29
ما الفائدة من السجائر التدخين يقتل
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3 - بكلي الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 23:30
هي زيادة غير مدروسة هناك علبة سجائر ب أربعين درهم أكيد ان البديل ستكون السجائر المهربة أو استهلاك المنتوج المحلي ما يسمى بالقبطة ديال الكيف والتي اصبح يتعاطها الكثير لانها أرخص وهدا يدل على فشل الحكومة التي تبحت على المداخيل في الزيادة في الأسعار وفي المجمل انها قرارت اعتباطية وبدون جدوى
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4 - مغربي الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 23:30
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عن هذه الامة أمين أمين يا رب العالمين.
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5 - مصطفى الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 23:38
الزيادة تم الزيادة في جميع المواد من طرف الحكومة التي لا تعرف كيف تدبر الحصول على المال الا بالزيادة في المواد ولا تقدر على اللجوء إلى طرق أخرى كتحصيل الضرائب من الشركات الوطنية الكبرى التي تملكها الشخصيات النافدة او اللجوء الى فرض ضريبة على الأثرياء بالبلاد او تحصيل الأموال من القطاعات الحيوية بالبلاد كالفوسفاط و مكتب السكك الحديدية وغيرها.....الحل البسيط هو الزيادة في الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين علما ان الغالبية منهم لا تتقاضى اجورا في المستوى او أقل من الحد الأدنى للأجور. الزيادة في المواد ...في الخدمات... الزيادة في الساعة... الزيادة في مدة التقاعد .... الزيادة في الاقتطاعات لأجل صندوق التقاعد.... الزيادة في الضرائب.....في. في. ..نتمى من الله تزيدوا فحالكم. كفى من العبث والتلاعب بمصالح وحقوق الشعب المغربي. ..
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6
6 - Hassan الأربعاء 07 نونبر 2018 - 00:01
الزيادة في أي منتوج تخلق تقهقر في القدرة الشرائية . بالنسبة للمدخن يبحث عن أقل الضرر المادي والبدني . يخصم الزيادة من ثمن السجائر إذا كان يدخن عشرة سجائر يكتفي بثمانية . الميزانية شبهوها بسطل نفكر كيف نملؤه و نخطط لإسثتمار محتواه . الضريبة قاعدته . تقهقر القدرة الشرائية يؤدي إلى انتشار العشوائية
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7 - الكيف الأربعاء 07 نونبر 2018 - 00:08
عليكم بالكيف !
عشبة طبيعية غير ضارة بل وتقيكم من السرطانات والباركنسون والصرع والكأبة ومرض الفصام ...
هي ممنوعة فقط لانها دواء ولان اللوبيات ( لوبي السجائر ولوبي الدواء) عملوا على تجريمها !!
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