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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | شاهد .. جثة تحت الأنقاض

شاهد .. جثة تحت الأنقاض

الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 16:20

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - mmmmmmmm الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 16:26
لا إله إلا الله...إنا لله و إنا إليه راجعون...اللهم ارحم عبادك المسلمين ...الأحياء منهم و الأموات
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2 - maroc الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 16:27
الله يرحمها والله يهدي المسؤولين علينا حياتنا مبقات ساوية والو والله
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3 - مكناسية الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 16:30
لا حول و لا قوة الا بالله رحم الله جميع الموتى و غفر ذنوبهم و جعل مثواهم الجنة مثل جميع المسلمين الصالحين و الهم ذويهم الصبر
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4 - من المغرب الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 16:36
واش دابا هذا شعب الى زدتو ليه ساعة أو نقصوها سوف يتضرر؟
شعب مكلخ التبركيك و يعطلون عمل الوقاية المدنية
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5 - اسماعيل الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 16:37
لا حول ولا قوة الا الا بالله البشر أصبح رخيص لدرجة أن الكلاب هي من أصبحت تتكلف بالبحث عن جثة من تحت الأنقاض فشكرا لهذا الكلب على مجهوداته الجبارة
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