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كُتّاب وآراء
فاجعة انهيار منزلين بالبيضاء
الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 17:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - خارج من الوطن الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 17:28
لو تبرع المغاربة كلهم بي درهم واحد 40 مليون درهم ولا هذ الحالة ولا انتظار سير حتى تجي
2 - said الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 17:29
avant tout allah yarham ljami3, il faut assumer ses propres responsabilitès et soyez des hommes et arrettez de pleurnicher et de chercher le gratuit toujours, moi personnellement j'oserais jamais vivre dans dans de telles conditions et mettre ma vie et celle de mes parents ou enfants en danger juste en espèrant faire du chantage aux autoritès et obtenire le gratuit, il ya des millions de marocains qui payent un loyer et font d'enormes sacrifices pour le payer et ne vont pas dans des bidonvilles ou s'attachent a rester dans des ruines juste pour esperer du biliki
3 - المهلهل الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 17:34
لا شماتة ولكن: لقد اعذر من انذر .بما ان سكان هاذه ألدور الآيلة للسقوط كانوا معلنين بالإفراغ .ولم ينصاعوا للأوامر. يتحملون مسءوولية ما وقع .
4 - عبدالله الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 17:44
هادو لي تا يتكلمو او تا يحملو المسؤولية للآخرين ، علاش لي ما يحملوش المسؤولية لهاذوك السكان لي غامرو بحياة الآخرين حتى وقع لي وقع ، الله يرحمهم او المسؤولية خصنا نعطيوها القوالبية لي تا تا يبغيو كولشي بيليكي بحال الى مخليهلهوم باهم في الورت. الى جات أربعين مليون مغربي كلها تطلب البيليكي او تسكن فابور فير صليو صلاة الجنازة على المغرب، هادوك لي تا يتقاتلو كل شهر باش يخلصو كراءهم او كريدي ديالهم ديال البنك مالهم طايحين من السماء وانتم اولاد الله المختار. انوضو باراكا من السينيما تخدمو على راسكم او عريو على دراكم راه هاد السعاية شوهة ولات في المغرب اي ما عمرها كانت . الربيع العربي خرب عديد من الدول الاسلامية بالفم.
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