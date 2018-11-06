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كُتّاب وآراء
تفاصيل جرائم شاطئ داهومي
الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 19:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
1 - الوطنية الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 19:51
خاص تطبيق الاعدام في حق من قتلوا هذا الزوج والابقاء على الزوجة المشلولة الحركة وحيدة . الله يرحمه وانت لك الله هو المعين
2 - abdou الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 19:51
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم ما بقى مايعجب في هاد البلاد
3 - رأي الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 19:54
الإعدام ، الإعدام ، الإعدام لهذا السفاح . وغير ذلك تكون العدالة أخطأت الطريق .
4 - سعيد الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 19:58
لا حول و لا قوة إلا بالله، يجب تطبيق حكم الإعدام (و تنفيذه حقا ) و لتذهب منظمات حقوق الحيوان إلى الجحيم ،و الله حرام ان تعيش هذه النماذج من أشباه البشر بيننا، فاكبر الديمقراطيات في العالم؛ أمريكا تطبق الإعدام و تنفذه بالكرسي الكهربائي أو الحقنة السامة كفا من إطعام و إسكان و تطبيب لسنين طويلة هذه النفايات البشرية بأموال الشعب كفى،،،،،
5 - مواطنة الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 20:01
حسبي و نعم الوكيل.لا اله الا الله.الله يرحم الفقيد والله يشوف من حال هذه السيدة.لقد قتلوها وان كانت مازالت على قيد الحياة.اتمنى من السلطات ان تاخد حقها وحق كل المظلومين.
6 - الوطنية الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 20:02
عبارة نطقتها وهي صادقةفي قولها . ان المخزن ما بقات عندو هبة بهذ حقوق الانسان
7 - اول تعليق الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 20:02
أول مرة تنعلق ف هسبريس واخا مدة هادي و أنا تنتابعهم، تنكتب هاد التعليق و الله شاهد عليا دموعي تينزلو غير بوحدهم ، ديك المرأة تنشوف فيها ماما ، تنشوف فيها خالتي و عمتي و أي أم مغربية.
غادي نقول حاجه وحده حسبي الله و نعم الوكيل و الله ياخد الحق ف أي ظالم و ف اي واحد خلى لبلاد توصل لهاد الحال ، ضميرنا مات،إنسانيتنا ماتت منين الواحد يطمع ف امرأة مسنة و يعذب راجلها بديك الطريقة ولينا عايشين مع الوحوش ، ياربي دير لينا شي تاويل ديال الخير من هاد البلاد . تاحاجه مامقادا فيه تا حاجه ،....
غادي نقول حاجه وحده حسبي الله و نعم الوكيل و الله ياخد الحق ف أي ظالم و ف اي واحد خلى لبلاد توصل لهاد الحال ، ضميرنا مات،إنسانيتنا ماتت منين الواحد يطمع ف امرأة مسنة و يعذب راجلها بديك الطريقة ولينا عايشين مع الوحوش ، ياربي دير لينا شي تاويل ديال الخير من هاد البلاد . تاحاجه مامقادا فيه تا حاجه ،....
8 - عزالدين الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 20:03
لاحول ولاقوة الابالله متى ستتغير بلادنا في الاتجاه الصحيح يوميا مصائب بشعة وحكومتنا تتفرج وبالعلم كل المجرمين والمنحرفين واللصوص معروفين عند اصحاب الدرك واحد واحد اتساءل مع نفسي اين نحن ومتى على هذا الحال
9 - القصاص القصاص الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 20:04
اللهم ان هذا لمنكر. القصاص ثم القصاص. إلا عدام أمام الملأ ليكونوا عبرة
10 - fatyاسبانيا الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 20:10
الاعدام للمجرمين الاعدام للمجرمين الاعدام وامشيو الجحيم هدوك اللي كدافعو علئ المجرمين الاعدام ثم الاعدام.
11 - الله ياخد الحق الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 20:10
يعجز اللسان عن التعبير . أسأل الله أن يرزقكي الصبر و يعوضكي شخصاً يعتني بكي و يساعدكي.
لا أرى أقل من الإعدام لهؤلاء الوحوش
لا أرى أقل من الإعدام لهؤلاء الوحوش
12 - ابراهيم الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 20:11
و الله لما بكتني هد امرأة .حشومة وعيب فدولة الدين والقانون كما يسمون المغرب يوقع هد شي. في الدولة الديمقراطية يطبق القانون الإعدام و قبل ان يعدموا ذبحا يجب نكحهم مثنا و ثلاثا وقليل فيهم. والله ادا كنت القاضي والله تنحكم عليهم هما. ولا يتبعو أمريكا كيفاش تتعدم مجرمين كبلال هما. الله يصبرك الوليدة والله لما بقيتي فيا والله يرحم المرحوم و يدخله فسيح جناته.
13 - غاضبة الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 20:12
أيودع مثل هذا السجن؟لما ؟لاعادة إدماج أو تأهيل.ماذا ننتظر من وراء من اغتصب مسنة بين دماء زوجها وتوسلاتها وخوفها؟وأية عقوبة لمن قتل وقطع ودفن العديد من الجثث؟لاعقوبة تساوي فعلته من غير الإعدام أو تمزيقه لاشلاء وهو حي .انها نتيجة الأحكام المخففة .انه حصاد حقوق الانسان.انه التسيب والمخدرات.إلى أين يا بلدي نسير نحو منزلق خطير ومخيف ولا حياة لمن تنادي .نقول لكم اعدموه.اعدموه. فالعدالة لن تتحقق إلا بإعدامه .سوى ذلك تعبنا من الأحكام المخففة والتماس العذر وضروف التخفيف .ما يشجع نسبيا على الجرائم.
14 - salem الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 20:17
cela est vraiment intolerable
wallah j'ai eu les larmes aux yeux
on tue unn etre humain pour le voler
j'espere que la justice frappera fort pas moins que la peine capitale
wallah j'ai eu les larmes aux yeux
on tue unn etre humain pour le voler
j'espere que la justice frappera fort pas moins que la peine capitale
15 - جيم الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 20:19
الى محكموش عليهم بالاعدام فهناك خلل كبير في العدالة المغربية
16 - hamib الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 20:21
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أتساءل كيف سيجيبون عن سؤال الملك غدا يوم الحساب. حسبنا ألله و نعم الوكيل.
17 - ali réda الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 20:24
الحقيقة إخواني اللهم هذا منكر التعليق على هذا التسجيل المرعب والله كما إننا في غابة مقومات الدولة منعدمة الجرائم والحوادث والقتل الحقيقة يجب على السلطات تدرب على يد من حديد على هولاء الذين رعبوا المواطن المغربي البسيط الذي لا حولة له ولا قوة أخبار كل يوم حادتة مرعبة لو كان هذان العجوزان في دولة غربية لكانوا أمن وأمان الله المستعان
18 - سوسي حر. الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 20:26
لا حول و لا قوة الا بالله...يجب سن و تنفيد عقوبة الاعدام فالمغرب فورا...هدا مطلب شعبي و الغاء العفو الملكي بصفة نهائية...و لي حصل اودي...الصين تطبق عقوبة الاعدام في حق المدانين بالقتل و الاتجار بالمخدرات ...و ثمن الرصاصة يؤديه دوي المحكوم عليه بالاعدام...هادشي لخاصنا هنايا...و الله غالب..
19 - ..... الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 20:29
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنما هذا لمُنكَر. هاد المجرمين خاصهم الإعدام و قبل ذلك التعذيب. غير هذا الحكم غادي يكون ظلم فحق هاد السيدة.
20 - يوسف من مكناس الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 20:29
عند ربكم تختصمون. أما الدنيا رجع فيها قانون الغابة
21 - عبو الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 20:32
عجزت اليد عن الكتابة،وعجز اللسان عن الكلام،لا حول ولا قوة إلا بالله. التنكيل وبعده الإعدام بأقسى الطرق لمقترفي هذه الجريمة.
22 - السلاوي الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 20:33
الحمد لله على نعمة مغادرة المغرب، والله اللذي لا اله الا هو ما دمت حيا والله لن تطأ قدم ذريتي تلك بلاد التهلكة. الله سبحانه وتعالى يمكن عبادته اينما كنت . المهم ان اعيش كانسان واموت كانسان
23 - سليم الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 20:34
قالك بلد الامان والامن بلا حشمة بلا حيا، الله يعطينا وجوهكم اصبحنا نعيش في غابة يفترس فيها الضعيف الضعيف اما الاقوياء راهم مرتاحين وتيضحكو على الشعب
24 - متابعة الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 20:37
لا حولة ولا قوة إلا بالله احنا عندنا حقوق المجرمين ماشي حقوق الإنسان حسبنا الله ونعم الوكيل في صحاب حقوق الزمر
25 - مهاجر الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 20:39
الإعدام ثم الإعدام. إذا كانت الدولة غير قادرة لتوفير الأمن للمواطنين خصوصا الفىءة الضعيفة منهم فيجب التسلح للدفاع عن النفس و إصدار قوانين تسمح بذالك.
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