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ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
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كُتّاب وآراء
مع شامة أيقونة الطقطوقة
الأربعاء 07 نونبر 2018 - 15:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - mohammed moudden الأربعاء 07 نونبر 2018 - 15:28
أعشق هذه المرأة !
حبدا لو أن الجهات المسؤولة تراعي سنها و تساعدها ماديا و معنويا ...
حبدا لو أن الجهات المسؤولة تراعي سنها و تساعدها ماديا و معنويا ...
2 - زمان تطوان .. الأربعاء 07 نونبر 2018 - 15:30
كل متطوعي المسيرة الخضراء يعانون التهميش.كلهم كانوا من الطبقة الفقيرة المهمشة. كلهم كانوا مابين خطاب الملك الحسن الثاني رحمه الله.كلهم يحبون الوطن وضحوا من أجله تاركين اسرهم ومنازلهم وعملهم المتواضع العصامي. لنتساءل. هل المغرب كان فيه فقط هؤلاء. أين الطبقة الأخرى ذات سلالم الأجور المرتفعة. فلا أحد سوى الطبقة الفقيرة المهمشة الكادحة التي ضحت بالغالي والنفيس. ولاحول ولاقوة إلا بالله.
3 - ابراهيم آيت سعيد الأربعاء 07 نونبر 2018 - 15:40
حالها حال جل المغاربة , بمعنى شريحة كبيرة تتعيش الوضع مشابه او قريب لحالك. ونقول في ذالك حسبنا الله ونعم الوكيل. ....
4 - ber nour الأربعاء 07 نونبر 2018 - 15:43
عزيزة عليا هاذ السيدة كدخل الخاطر الله اسهل عليها مسكينة وشوف فيها المحسنين يارب
5 - dak الأربعاء 07 نونبر 2018 - 15:45
عناية الله لا تُبقي على دولٍ يلقى الخلائق منها الويل والحربا . ترى الشّعوب عبيداً لا ذمام لها وتحسب الحقّ في الدّنيا لمن غلبا. لا بد للشّعب والأحداث تأخذه من غضبةٍ تفزع الأفلاك والشهبا
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