24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
07/11/2018
الأيام القادمة
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:21
|07:49
|13:16
|16:08
|18:34
|19:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
- الملك: الخليفة العام للطريقة القادرية خدم الإسلام
- طقوس الزفاف بقبيلة آيث بويحيي شرق الريف
- تلاميذ يقاطعون الدراسة وينتفضون ضد التوقيت الجديد بـ"مقارينش"
- فاس تحتفل بالمسيرة الخضراء
- 11 قتيلا وعشرات الجرحى في حادثة سير بموريتانيا
تلاميذ يقاطعون الدراسة وينتفضون ضد التوقيت الجديد بـ"مقارينش" (5.00)
عائلات معتقلي "حراك جرادة" ترفض المتابعات "الجائرة" للنشطاء (5.00)
- الملك يمد يده إلى الجزائر عبر حوار مباشر وصريح لتجاوز الخلافات - (80)
- جمعيات آباء وأمهات التلاميذ تنتقد "لخبطة" تدبير التوقيت الدراسي - (55)
- الخطاب الملكي ينعش الآمال في تجاوز خلافات "الإخوة الأعداء" - (54)
- الجزائر تمنع مؤلفات بشأن مغربية الصحراء من "صالون الكتاب" - (53)
- زيادة حمولة شاحنات البضائع تثير مخاوف ارتفاع حوادث السير - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فاس تحتفل بالمسيرة الخضراء
الأربعاء 07 نونبر 2018 - 13:08