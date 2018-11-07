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كُتّاب وآراء
تهديد بالانتحار في البيضاء
الأربعاء 07 نونبر 2018 - 16:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - رشيد الأربعاء 07 نونبر 2018 - 16:24
هكذا حال المغاربة في شتى ربوع المملكة يتخبطون بين طمع أباطرة العقار ولامبالاة الحكومة والمسؤلين والمواطن الفقير طبعا من تطبق في حقه المسطرة ويعاقب على مطالبته بحقه في العيش الكريم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
2 - مسطول الأربعاء 07 نونبر 2018 - 16:29
اشمن سكن براريك علاش كاتحتجوا خليوهم يديروا خدمتهم راه عندهم الحق خاص بحال هاد النوع ديال السكن مايبقاش يتشاف فالمغرب ونتوما سيروا خدموا على راسكم وكريو منازل ورحلو ليها بلا ماتبقاو تغوتوا وديروا فيها مظلومين ولا باغيين كلشي فابور من الدولة بغيتوها تعطيكم شقق فابور وغادي تشهموها ههه خليو سلطات يهدموا وينقيو ديك الحالة وبركة من العياقة ديال دراري الصغار زدتو فيه ....يويه....
3 - ياسين الأربعاء 07 نونبر 2018 - 16:32
غريب امر هادا الكائن المغربي ..بحثت عن كتير من الاجوبة على هادا الكائن لكن لم اجد اجوبة .ولكن لدي جواب واحد هو ان الكائن الغريب لديه انفصام او ازدواجية الافكار ....
4 - طالب الأربعاء 07 نونبر 2018 - 16:43
اذا تم الهدم فسكان هذه البيوت سيتعرضون للتشرد لامحاله واوالدهم للهدر المدرسي . حقيقة ان هذه البيوت غير صالحة للسكن ولكن يجب على الدولة ان توفر بديل سكني
5 - مولاة لحريرة الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:00
انتحار جديد وعصري هادا؟ واش محيدين حويجكم باش تخلعو سيدنا عزرايل؟ لي بغا ينتحر مكيقولهاش. شباب ماباغيش الخدمة العسكرية وقال ليك عطانا الحسن ثاني. علاش متعلموش لبني وتحسنو ديوركم تولي تحمر لوجه وهاديك ساعة يمكن نفهموكم. كتسناو دولة تصبغ ليكم لحيوط.
6 - احتجاج مرفوض. الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:02
بالنسبة للمتدخل الاول قال وقعت امي ولكنني لم اوقع . طبعا سيدي هي من لها حق التوقيع وقد عوضت انت ابن لها اي مجرد تابع ومجرد بقاءك هناك كان كرما وانسانية في التعامل عليك البحث عن سكن تكتريه او اذهب واسكن مع امك كما كنت دائما
7 - مغربية الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:04
نأسف الاسف الشديد على حال بلدنا المزري و السبب الأول و الأخير في ذلك فساد المسؤولين و طمعهم تعبنا نحن كمواطنين نفسيا لرؤية مثل هاته الأوضاع كل يوم
8 - إلى مسطول الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:12
أين البديل.؟أين سيذهب هؤلاء؟ كلهم ظروفهم هشة. يعطونهم اين يستقرون اولا.
9 - Avocat الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:15
دولة نائمة ل 60 سنة و استيقظت الآن لحل مشاكل 60 سنة في بضعة أشهر! دولة فاشلة لم تستطع حل مشكل السكن الغير الائق فرمت بالحل على كاهل الفقراء و شردتهم لأن الهدم هو بالنسبة للمخزن هو آخر الحل، أين البديل؟ و هؤلاء العبيد المطبلون للإدعاآت المخزن بإستفادة هؤلاء من منازل مجانا أقول لهم لستم سوى أضحوكة هذا الوطن، تستهزؤون و تحتقرون إخوانكم المظلومين كأنكم تعيشون في النعيم و أنتم لستم سوى عبيد للأبناك في حين أنكم أضحوكة الدولة لأنكم تثقون بكل ما تقوله لكم.
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