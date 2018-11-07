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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | التوقيت المدرسي يغضب تلاميذ

التوقيت المدرسي يغضب تلاميذ

الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - Abdelwaehed IDRISSI الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:41
المرجو من السي العثماني ربط وزارة التعتيم والأمية بشبكة الأنترنت، لكي لا يزعم القيمون عليها أن حالات الانقطاع عن الدراسة معزولة وعلى أن غالبية التلاميذ التحقوا بفصول الدراسة...بالفعل، حكومة العثماني، أخنوش، أرجعتنا سنينا إلى الوراء، إلى سنوات البصري وأوفقير...
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33
2 - abrid الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:43
كيغدير تفكها مع هادو احـــــــمـــــــــــادي
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46
3 - لعجاج الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:47
نسبة عالية من الثلاميذ والشباب المغاربة بصفة عامة لا يحبون الدراسة ولا العمل ولا يريدون ان يبذلوا اي مجهود يريدون ان يبقوا عالة على عائلاتهم وعلى المجتمع يحبون المال ولا يحبون العمل أرذل جيل عرفه المغرب والمغرب بهم ذاهب الى الهاوية لا محالة
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-47
4 - الحسين الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:49
نريد من حكومة سي العثماني ان تلغي هذه الساعة و ان تستجيب لضمير للشعب المغربي الذ ي قال كلمته. لان من معاني الديمقراطية ان تستمع إلى المواطنين وتنفيذ متطلباتهم. واحترام آراءهم. اما زمن الاستبداد قد ولى غير مؤسوف عليه.
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31
5 - soso الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:51
حنا مبغينا والو بغينا غاساعة ترجع كيف كانت . هادشي ليكانو بغيين اسمعو باش انسيوكم فالمكفوف اصحاب البرارك افالاضربات اتوليو طالبين غاساعة ترجع
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24
6 - مواطنة مغربية الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:52
مجرد غضب مؤقت والحكومة المسمومة كالحال لن تستجب لكم وستعود المياه إلى مجاريها
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6
7 - عبدو(برشيد الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:55
السلام...الله.يعطيكوم الصحة..الله يرضيكم...أنتم.احسن.من.الجمعيات.الحقوق الإنسان.ديال.والوووووا.مدفوعين.اجر.انشري..يا.هسبريس...وشكرا..
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14
8 - جونيمار الأربعاء 07 نونبر 2018 - 18:00
يحكي أحد الناس أنه رأى بنات قصيرة عمرها ست سنوات وذاهبة لوحدها إلى المدرسة في الظلام فتوقف وفكر كيف لهذه المسكينة البرىة تمشي في هذا الوقت وتاسف على المغرب الحديث وقال لاحولا ولا قوة الا بالله وبدأ يراوده كيف إذا اختطفت اواغتصبت لكن العثماني وولي الأمر عارفين ولادهم لم يمسهم التوقيت والمعاناة
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15
9 - بوحاطي الأربعاء 07 نونبر 2018 - 18:17
حمادي ما علابالوش حنا واش نعيشو و لا
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3
10 - غاظب الأربعاء 07 نونبر 2018 - 18:31
اوا جاوبهم اسي العتماني حتى التلاميذ عارفينك علاش زايد هاد الساعة المنحوسة .....
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5
11 - ht.brahim الأربعاء 07 نونبر 2018 - 18:31
" الهجرة التربوية نحو العالم الرقمي " عنوان مقال عبارة عن تصور بديل يختزل جل المشاكل و الإكراهات التي تعيق التمدرس . أدعوكم للبحث عن هذا المقال عبر غوغل لربما تصل الفكرة إلى أحد أصحاب القرار. أرجو أن تطلع عليه. وشكرا
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12 - خليلوفيتش الأربعاء 07 نونبر 2018 - 18:32
تبارك الله عليكم اللي ما قدوش عليه واليدكم إن شاء الله غاتقدو عليه نتوما لأن هاد الحكومة ما بقا معمر ليها العين حتا شي واحد .إيوا السي العثماني آش رأيك فهاد لكلام اللي قالوه هاد التلاميذ و لا هادو محرشهم شي عفاريت و تماسيح ؟؟
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