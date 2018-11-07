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كُتّاب وآراء
تاونات تحتفي بمريم أمجون
الأربعاء 07 نونبر 2018 - 20:04
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - عبدالله الأربعاء 07 نونبر 2018 - 21:32
تبارك الله عليكم ويحفظكم ويحفظ بنتكم من العين الحقودة.
هاذا هو الكلام الصحيح ان لن تعطي وقتا لأولادك في تربيتهم لا من الأخلاق ولا التعليم سوف يكونون ضحية الفقر والسعاية . على الوالدين ان يعطو الفرصة لأولادهم بان يتكلمو ويتحاورون وكي يحترمو رأيهم ان مان سلبيا او جيدا وان مان سلبيا عليهم ان يفسرو لهم لماذا. لا تقمعو أبناءكم حاورهوم كاصدقاءكم والله حتى تكون نتيجة منهم لان الطفل له فلسفة الأطفال ويريد معرفة كل شيء. اشترو لهم الكتب ديال الأطفال باش يتبلاو بالقراءة فيها قصص بحال ميكي ماوز او قصص مشوقة . والله بنتي عندها تمانية سنة وعندها اكثر من تلاتة ماءة كتاب وجلهم قراتهم والله الى وليت نحبسها بعض المرات باش نشبع منها. الأطفال هو كنز من عند مولانا او ما عارفو غير لي ما قادرش يولد. الله المعان.
هاذا هو الكلام الصحيح ان لن تعطي وقتا لأولادك في تربيتهم لا من الأخلاق ولا التعليم سوف يكونون ضحية الفقر والسعاية . على الوالدين ان يعطو الفرصة لأولادهم بان يتكلمو ويتحاورون وكي يحترمو رأيهم ان مان سلبيا او جيدا وان مان سلبيا عليهم ان يفسرو لهم لماذا. لا تقمعو أبناءكم حاورهوم كاصدقاءكم والله حتى تكون نتيجة منهم لان الطفل له فلسفة الأطفال ويريد معرفة كل شيء. اشترو لهم الكتب ديال الأطفال باش يتبلاو بالقراءة فيها قصص بحال ميكي ماوز او قصص مشوقة . والله بنتي عندها تمانية سنة وعندها اكثر من تلاتة ماءة كتاب وجلهم قراتهم والله الى وليت نحبسها بعض المرات باش نشبع منها. الأطفال هو كنز من عند مولانا او ما عارفو غير لي ما قادرش يولد. الله المعان.
2 - بثينة الأربعاء 07 نونبر 2018 - 21:53
صحيح ان الطفل ابن بيئته فمربم ابنة استاذ واستاذة ما شاء الله فما وصلت له هو مجهود الابوين والابنة اللهم بارك واحفظهما ننتظر ان يتكرر مثل هذا التتويج لاولادنا
مريم اعطت مثال البنت المجتهدة والطموحة فلتكن موعظة للجيلها
مريم اعطت مثال البنت المجتهدة والطموحة فلتكن موعظة للجيلها
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