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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | نصف ماراطون الجبال

نصف ماراطون الجبال

الأربعاء 07 نونبر 2018 - 21:09

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - citoyen maghribi الأربعاء 07 نونبر 2018 - 21:33
C'est une très bonne initiative,si le ministère du sport organise des courses dans toutes les régions,et si on prend soins de notre jeunesse sur le plan sportif,on aurait des champions comme Elguerrouch et AOUITA ET NAWAL Almoutawaquil
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