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كُتّاب وآراء
تلاميذ فاس ضد الساعة
الخميس 08 نونبر 2018 - 15:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - othmane الخميس 08 نونبر 2018 - 15:38
دائما كنسمعو جيل جديد فاشل فاش كتسمع تعليقات هاد شبان و شابات صراحة خجلت من نفسي
هاد بلاد رها غادة الهاوية مع هاد الحكومة
هاد بلاد رها غادة الهاوية مع هاد الحكومة
2 - Nada الخميس 08 نونبر 2018 - 15:45
خاصكم تسولوها لهذه البنت قبل ما تاخذوا هذا القرار ههه
شكون سمعكوم يامساكين كلها يلغي بلغاه
قالك واش كتعرف العلم قالك كنعرف نزيد فيه
شكون سمعكوم يامساكين كلها يلغي بلغاه
قالك واش كتعرف العلم قالك كنعرف نزيد فيه
3 - aminose الخميس 08 نونبر 2018 - 15:46
الحكومة المحكومة لاتعيكم اي اهتمام انتم في نظرهم لستم سوى عبيد مهمتكم الوحيدة الانصياع لاوامر اسيادكم .
4 - افران الاطلس المتوسط الخميس 08 نونبر 2018 - 15:48
كلام صحيح ومعقول من الطفلة الدقيقة 3.05 بالفعل الحكومة تتخذ قرارا معينا دون أن تطالب بارأي الأشخاص المعنيين بالامرتتخد قرارات بدون استشارة مع التلاميذ يعني مع نقاباتهم التي تمثلهم في المدارس . لان الامريتعلق به هو الاول التلميذ من بعد اهله واساتداته هذا من جهة من جانب اخر كيف يعقل يتم تدريس أربعون طالبا في قسم واحد ؟ هذا شئ غير مقبول العدد الاقصى يجب الا يتعدى ثلاثين تلميذا في قسم واحد .لإعطاء تعليم جيد لشبابنا في المستقبل
5 - شكيب .، .، الخميس 08 نونبر 2018 - 15:51
عدم الاستقرار قد يبدأ من قرارات حكومية غير محسوبة العواقب ،نحن لسنا بحاجة الى سنة بيضاء او اعتقالات تلاميذية او .....
كفانا من العشوائية في اتخاذ القرارات
كفانا من العشوائية في اتخاذ القرارات
6 - Mohammed Morocco الخميس 08 نونبر 2018 - 15:52
تبارك الله على التلاميذ الأبطال الذين وقفوا صفا واحدا من أجل التغيير المنكر وإسقاط الحكومة الفاشلة نعم لتوقيت العادي لاللساعة الزائدة يجب إلغاء المرسوم المشؤوم وإعادة التوقيت العالمي
7 - amina الخميس 08 نونبر 2018 - 16:00
كيف لهده الامة ان تعيش فوق الارض؟ وهية لاتملك لا حكومة ولا شعب
ان لله وإن إليه راجعون .
ان لله وإن إليه راجعون .
8 - مسفيوي الخميس 08 نونبر 2018 - 16:05
سيروا الله يعطيكم العز ما يجيبها إلا شبابها
9 - xxxx الخميس 08 نونبر 2018 - 16:06
دائما الشعب.وأولاد الشعب في المقدمة. في أي تجربة تقوم بها الحكومة أو بصفة عامة الدولة.هل تضن ان الحكومة عندها الربح الى أولاد الشعب قراو مزيان وتفوقو في الدراسات ديالهم. بالعكس.دائما أولاد الطبقة الغنية ليكيقريوهم سبع لغات.ويعطيوهم المناصب العليا في الدولة. خارج البلاد.إدا لاحضنا حاليا في تشكيلة الحكومة والمناصب اليشادينها .أعيان وولاة.وعمال مستسارون.كنوجدو غير أولاد وعائلة الفاسي الفهري.الضريس .المجيدى. شاقور .العنصر..وزيد وزيد..هادو راهم غير اليباينين.أما ماخفي كان أعضم.
وبالنسبة لأولاد الشعب.يقريوهم فبريوة وبغريرة..ويكثرو ليهم المخدرات.باش ينساو المستقبل ديالهم.ويلاهيوهم.
وأولاد الاغنياء على ضهور الشعب.يشدو مناصب عليا.ويقراو في أحسن الجامعات في أمريكا .سويسرا وفرنسا .وإنجلترا.وكندا
نتمنى من الحكومة تشوف فالشعب وتقري أولادو أحسن قرايا ماشي بريوة وبغريرة
وبالنسبة لأولاد الشعب.يقريوهم فبريوة وبغريرة..ويكثرو ليهم المخدرات.باش ينساو المستقبل ديالهم.ويلاهيوهم.
وأولاد الاغنياء على ضهور الشعب.يشدو مناصب عليا.ويقراو في أحسن الجامعات في أمريكا .سويسرا وفرنسا .وإنجلترا.وكندا
نتمنى من الحكومة تشوف فالشعب وتقري أولادو أحسن قرايا ماشي بريوة وبغريرة
10 - محمدبرزوك الخميس 08 نونبر 2018 - 16:36
هذه الحكومة المتعنثةلاتهتم باي احتجاج سواء كان من تلامذةفاس اومن غيرهاوتعنتهاسيؤدى بهاالى الهاويه وهذاهي تعرفه وفى يقينها وهذاسبب تعنثها فى شان الساعة وغيرها،حكومتنا بفضل الشعب كانت من فرق الكباروتعنثها وعدم اهتمامها اسقطهاالى الحضيض مع فرق الصغارفاقدةالامل لتكون من الكبار مرة اخرى.
11 - وليد الخميس 08 نونبر 2018 - 16:39
وا الشريفة ! شمن ساعة ؟ راهوم دارو ساعتين ديال الراحة
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