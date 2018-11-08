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كُتّاب وآراء
مغاربة والحوار مع الجزائر
الخميس 08 نونبر 2018 - 15:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - wood الخميس 08 نونبر 2018 - 15:45
المغرب يقول أن الصحراء جزء لا يتجزا من ترابه أو ما يسميها بالأقاليم الجنوبية و يقيم الدنيا إذا قال أحد غير ذلك ، و الجزائر تقول أن الصحراء محتلة من طرف المخزن في خرق سافر للقوانين الدولية و تحتضن البوليزاريو و تسلحها بل تدعم ما يسمى الجمهورية الصحراوية التي يجب أن تقام على أرض الصحراء . و بالتالي فالحوار الممكن بين المغرب و الجزائر هو حوار الطرشان . و يبدو ان مبادرة المخزن تهدف بالدرجة الأولى إلى فتح الحدود الشرقية التي تعيش إحتقانا بسبب الظروف المعيشية !!؛ !!!
2 - aziz الخميس 08 نونبر 2018 - 16:23
لإلهاء الشعب وإبعاده عن المشاكل الحقيقيةواللتي تتكاثر يوميا :الساعة المشؤومة التعليم الصحة البطالة الحكرة...يجب خلق قضية ما للنسيان!!!
3 - رضو الخميس 08 نونبر 2018 - 16:24
الاخوة في الجزائر يسمى عندهم المغرب بلد المخزن .
اسالهم انتم ماذا يسمى الذي حارب الجبهة الاسلامية .التي ا........!
زيادة الحوار والتفاهم والنية الحسنة الاخوية تودي إلى النتيجة الحسنة .
الم تعلم الاختلاف يخلق النقاش والبحث عن التفاهم بدونه لا نجلس ولا نناقش وجهات النظر أظن أن ناس أصبحت تجعهل ما تقول .
اسالهم انتم ماذا يسمى الذي حارب الجبهة الاسلامية .التي ا........!
زيادة الحوار والتفاهم والنية الحسنة الاخوية تودي إلى النتيجة الحسنة .
الم تعلم الاختلاف يخلق النقاش والبحث عن التفاهم بدونه لا نجلس ولا نناقش وجهات النظر أظن أن ناس أصبحت تجعهل ما تقول .
4 - الهاشمي الخميس 08 نونبر 2018 - 16:25
دائما وأبدا الملك سباق لمبادرة حسن الجوار ودائما يقول هذه يدي ممدودة للجارة الجزائر، وبالتالي على الحاكمين الفعليين للجزائر أن يعلموا أن الظرفية الحالية لا تدعوا إلى التفرقة ومزيد من الإنشقاق في العالم العربي و مغريه، الكل يعلم أن معظم دول العالم تبتز المغرب أو الجزائر على السواء وبالتالي آن الآوان لوضع حد لهذا المشكل المفتعل من لدن كبريات الدول للضغط والإبتزاز والجلوس معا على طاولة المفاوضات وحل مشكل الأموال التي دفعتها الجزائر المرتزقة عبر إقتصاد مفتوح للجانبين والتظافر لحل المشكل الليبي في إطار المغرب العربي، الجزائر تظن أنها ستكون هي البقرة الحلوب وأن دول المغرب العربي ستقوم بأخذ البترول بلاشيء win/win هو مبدأ التعامل العصري.
5 - عبدالله الخميس 08 نونبر 2018 - 16:25
كما كتبت في تعليقاتي الماضية ان العقلية القبلية لا تتغير ، صُم بكم لا يفهم ما هي الديبلوماسية، والدليل هو ان Mr. Wood الجزاءري كما علق في تعليقه هو خير دليل على العقلية القبلية، عنده مشكل مع النظام ماشي مع الصحراء المغربية ، انها عقدة في حنجرتهم ليس اها دواء.
راكم غير تا طبلو في الماء والله تم والله ما حد باقين الجنيرالات ديال عهد فرنسا راه غير ضياع الوقت او ما تا تزيدوهم غير قوة وتعنت لانهم يأخذونها كضعف من المغرب. كون جيتو عليا ورايء الشخصي خليو جدباباها هاذيك الحدود مسدودة لان غادي يدخل لينا غير البلاء منها.
زيدو في التسلّح مزيان راه العقلية الستالينية ما يصلح نعاها غير القوة وانتظر بالشوق الساتيليت محمد السادس التاني باش تخنقو الارهابيين مزيان. السلام عليكم او ما ينفع غير اغاراس اغاراس مع هاذ العقلية المتحجرة او باراكا من الدل .
راكم غير تا طبلو في الماء والله تم والله ما حد باقين الجنيرالات ديال عهد فرنسا راه غير ضياع الوقت او ما تا تزيدوهم غير قوة وتعنت لانهم يأخذونها كضعف من المغرب. كون جيتو عليا ورايء الشخصي خليو جدباباها هاذيك الحدود مسدودة لان غادي يدخل لينا غير البلاء منها.
زيدو في التسلّح مزيان راه العقلية الستالينية ما يصلح نعاها غير القوة وانتظر بالشوق الساتيليت محمد السادس التاني باش تخنقو الارهابيين مزيان. السلام عليكم او ما ينفع غير اغاراس اغاراس مع هاذ العقلية المتحجرة او باراكا من الدل .
6 - عاجل الخميس 08 نونبر 2018 - 16:32
على النظام ان يحاور اولا الشعب ثم الشعب ثم الشعب ثم الشعب ،الجزائر فرنسا امريكا اوروبا الخليج الكل يجري وراء مصالحه،في حالة المغرب لا ارى اي مصلحة في اجراء مصالحة مع الجزائر ثم اريد معرفة شيئا واحدا وهذا السؤال موجه الى جلالته:
هل فرنسا شريكا للشعب المغربي ام ما يهم فرنسا هو استمرار النظام المغربي؟؟؟
انني اعلم الجواب ،فرنسا تدخلت في الجزائر عندما فاز الاسلاميون في الانتخابات ولن تذخر جهدا ان مصالحها هُددت في المغرب،فرنسا تؤمن فقط بالدم .
هل فرنسا شريكا للشعب المغربي ام ما يهم فرنسا هو استمرار النظام المغربي؟؟؟
انني اعلم الجواب ،فرنسا تدخلت في الجزائر عندما فاز الاسلاميون في الانتخابات ولن تذخر جهدا ان مصالحها هُددت في المغرب،فرنسا تؤمن فقط بالدم .
7 - citoyen الخميس 08 نونبر 2018 - 16:36
مع الاسف فرصة واحدة ضاعت كانت تكون فيها العلاقة مع الجزائر حسنة و المستقبل كان يبشر بالخير .
كان هدا في عهد المرحوم الشادلي بنجديد .
الان مع تعنت المسؤولين الجزائريين لا اظنهم يغيرون رايهم
ينكسرون و لا يلتوون.
كان هدا في عهد المرحوم الشادلي بنجديد .
الان مع تعنت المسؤولين الجزائريين لا اظنهم يغيرون رايهم
ينكسرون و لا يلتوون.
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