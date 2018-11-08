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كُتّاب وآراء
جدل محاكمة بوعشرين
الخميس 08 نونبر 2018 - 15:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - hamza الخميس 08 نونبر 2018 - 16:25
شخصيا لو اعترف بوعشرين كنت ساتعاطف معه ولكنه فعل العكس تماما اد حاول الافلات باستعمال طرق فيها كتير من البلطجة على الدولة والراي العام وهو ما جعلنى اشكك في كل الافكار الواردة في كتاباته والتى لا تعكس حقيقته
2 - بوراس احمد الخميس 08 نونبر 2018 - 16:41
حقيقة منذ بداية المحاكمة كان محاموا الضحايا واضحين اكثر اقناعا للمتتبع ولم يقعوا في تناقضاء او اخطاء قانونية كما الحال لمحاموا بوعشرين الذين منذ بداية المحاكمة وهو يرتكبون اخطاء منذ ان انكروا تماما وجود اي فيديو في حوزة المحكمة الى انسحاب النقيب بوعشرين لاحساسه بان من في الفيديوهات هو بوعشرين وبان على موكله ان لا يستمر في الانكار
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