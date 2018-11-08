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كُتّاب وآراء
احتجاج تلاميذ أكادير
الخميس 08 نونبر 2018 - 15:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - aminose الخميس 08 نونبر 2018 - 15:52
طالبوا بسقوط حكومة الدءاب الملتحية .فهم من خانوا ابناء هدا الوطن الجريح فالى مزبلة التاريخ ايها المتاسلمون.
2 - abouama الخميس 08 نونبر 2018 - 15:59
لماذا تحتجون ورئيس الحكومة لا يمكنه ان يفعل شيئاً لان الاوامر والتعليمات تاتيه من مكان اقوى منه ولا يمكن ان يترك البزولة التي اتته من حيث لايعلم.
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