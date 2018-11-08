24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
08/11/2018
الأيام القادمة
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:22
|07:50
|13:16
|16:07
|18:33
|19:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
- لعروسي يرصد رسائل "غير مشفرة" لتطبيع المملكة مع الجزائر
- جمعية تطالب بحرية معتقلي الحركات الاحتجاجية
- رئاسة جامعة محمد الخامس تشد الحبل بين العثماني والوزير أمزازي
- رياضة الريشة الطائرة
- فعاليات أمازيغية تنتظر زيارة لجنة أممية لكشف "عنصرية الدولة"
رصيف الصحافة: "المْعَلم" يعرض مبلغا ضخما مقابل حرية مؤقتة (5.00)
فعاليات أمازيغية تنتظر زيارة لجنة أممية لكشف "عنصرية الدولة" (3.00)
- العثماني يتمسّك بالتوقيت الصيفي ويتفاءل بنجاح الساعة الإضافية - (168)
- الخلفي ردا على انتفاضة التلاميذ: "التوقيت الجديد" لا يمس التعليم - (152)
- فعاليات أمازيغية تنتظر زيارة لجنة أممية لكشف "عنصرية الدولة" - (103)
- النقابات تقاطع الحكومة: مقترح زيادة الأجور بـ3 دراهم "حشومة" - (76)
- الحكومة تصادق على خوصصة فندق "المامونية" ومحطة "تاهدرات" - (74)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ساكنة العيون وخطاب الملك
الخميس 08 نونبر 2018 - 23:05