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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احتجاج تلاميذ البيضاء

احتجاج تلاميذ البيضاء

الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:20

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - يد واحدة الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:27
الاضرابات في مجموعات صغيرة متفرقة لن تشكل فارقا!
لكن إذا اتفقتم على يوم تخرجون فيه جماعة من نقطة انطلاق و مسار معين! فهذا بكل تأكيد سيوصل صوتكم و سيعلمون ان الجميع بدون استثناء ضد سياسة رعي الغنم !
لاول مرة في تاريخ المغرب لم نرى المعارضة تقوم بسياسة " العصى في الرويضة" لقرار اتخذته الاغلبية!
الكل بدون استثناء قال سمعنا و اطعنا ! و هذا يثبت بما لا يدع مجالا للشك ان القرار اتُّخِذ من جهة اعلى من الحكومة المحكومة!
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2
2 - بنعلال الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:28
كالعادة استغلال الأطفال و المراهقين و دفعهم الى الاحتجاج على امور لا يفهمونها . كل ما يفهموه هو عدم الدخول للقسم و هذه هي الفرحة الكبرى ومستعدون للقيام بكل شيئ من اجل ذلك.
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-5
3 - عبدالحق الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:40
سراحة تلاميذ في المستوى ما عبروا عنه هو الواقع .وأتمنى أن تلبى مطالبهم بإزالة تلك الساعة المشؤومة
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8
4 - الشعب الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:49
هذه احتجاجات لم تكن تتوقعها الحكومة منكوبة التى سوف تسقط قريبا
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