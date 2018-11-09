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ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
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كُتّاب وآراء
مغاربة ومرونة التوقيت
الجمعة 09 نونبر 2018 - 21:26
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - البجعدي الجمعة 09 نونبر 2018 - 21:32
واااااا عباد الله التوقيت الصيفي كنوضو بكري وُنسالو النهار بكري قبل ما يطيح الظلام !!!! مزايدة لا ساعة لا ستة حموس وفيقوااا المزفتييييين
2 - lbachir الجمعة 09 نونبر 2018 - 21:45
سيجرى ما جرى للدي قال لصاحب الخضر :راهم قالوا في التلفزة رخيصة. قال له الخضار :سير شريها من التلفزة.
3 - N.H الجمعة 09 نونبر 2018 - 21:45
عرفتو شنو نديرو من لخر هزو صيكانا و نرحلو من هاد لبلاد لكحلة خليها لعتماني و لي سايقو لفاهم يفهم
5 - يا حكومة ضحكت من جهلها الامم الجمعة 09 نونبر 2018 - 22:00
حكومة زيرو ميكة.. حكومة ساعة زايدة..هذا هو قمة منجزاتها..اما النواب فلا حياة لمن تنادي..
6 - saso الجمعة 09 نونبر 2018 - 22:12
هادي ولات روانا باش كلشي يولي تالف الوالدين في جهة والأولاد في جهة بغاو الأسرة كلها تشتت
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