24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2307:5113:1616:0718:3219:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ميركل تحذر من تنامي الكراهية ضد اليهود بألمانيا (5.00)

  2. منبت الأحرار .. منير باهي (5.00)

  3. إتقان الإنجليزية .. المغرب ضمن البلدان ذات "الكفاءة المتدنية جداً" (5.00)

  4. شبهات طائفية (5.00)

  5. الفردانية..عائق أم رافعة للإبداع المجتمعي؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة ومرونة التوقيت

مغاربة ومرونة التوقيت

الجمعة 09 نونبر 2018 - 21:26

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - البجعدي الجمعة 09 نونبر 2018 - 21:32
واااااا عباد الله التوقيت الصيفي كنوضو بكري وُنسالو النهار بكري قبل ما يطيح الظلام !!!! مزايدة لا ساعة لا ستة حموس وفيقوااا المزفتييييين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - lbachir الجمعة 09 نونبر 2018 - 21:45
سيجرى ما جرى للدي قال لصاحب الخضر :راهم قالوا في التلفزة رخيصة. قال له الخضار :سير شريها من التلفزة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
3 - N.H الجمعة 09 نونبر 2018 - 21:45
عرفتو شنو نديرو من لخر هزو صيكانا و نرحلو من هاد لبلاد لكحلة خليها لعتماني و لي سايقو لفاهم يفهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
4 - لطفي الجمعة 09 نونبر 2018 - 21:55
توقيت ضد رغبة المواطنين المغاربة كافة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
5 - يا حكومة ضحكت من جهلها الامم الجمعة 09 نونبر 2018 - 22:00
حكومة زيرو ميكة.. حكومة ساعة زايدة..هذا هو قمة منجزاتها..اما النواب فلا حياة لمن تنادي..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
6 - saso الجمعة 09 نونبر 2018 - 22:12
هادي ولات روانا باش كلشي يولي تالف الوالدين في جهة والأولاد في جهة بغاو الأسرة كلها تشتت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.