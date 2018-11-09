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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | قضية بوعشرين قبل الحكم

قضية بوعشرين قبل الحكم

الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:56

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Mowatim الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:10
يا رب اظهر الحق..وانصر المظلوم...اللهم لا تجعل لهم عليه سبيلا ان كان مظلوما
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12
2 - لميمة الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:14
ادا كنت مظلوما فاطلب من العلي القدير ان يظهر براءتك وهو عاى كل شيء قدير
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12
3 - maghribi الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:34
دفاع بعشرين اراد تضييع الوقت فاضاعوا قضية موكلهم. اما في فرنسا محامي طارق رمضان نصحه بالاعتراف رغم ان الأدلة ليس فيها حجج دامغة كالاشرطة المصورة . واتاسف على البهلوان زيان .
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4 - ذو القناعين . الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:34
لا أعرف بأي وجه سيواجه المجتمع حتى لو تمت تبرأته فما قام به عمل مشين واستعباد وسادية وسلطوية تجعل كل كتاباته الثورية صفرا إلى الشمال فالإنسان كل متكامل أخلاق وقيم ونفس طاهرة عفيفة .
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